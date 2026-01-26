लाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान

Houthis threatened to target vessel in Red Sea: यमन के हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है. हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी है. दरअसल, हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान पर हमले को लेकर कई बार धमकी दे चुके हैं. अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन समुद्र के रास्ते ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में समुद्री जहाजों को फिर से निशाना बनाने की धमकी दी है.

हूती विद्रोहियों ने सोमवार (26 जनवरी) एक छोटे वीडियो जारी किया, जिसमें एक जलते हुए जहाज की तस्वीरें दिखाई गईं, वीडियो में जलते हुए, जिस समुद्री जहाज को दिखाया गया, उसे हूती विद्रोहियों ने गज़ा युद्ध के दौरान लाल सागर में निशाना बनाया था. इस वीडियो के जरिए हूती विद्रोहियों ने संदेश दिया है कि वे लाल सागर में फिर से हमले शुरू कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों द्वारा गज़ा युद्ध के दौरान लाल सागर में लगभग 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया था. हूती विद्रोही, गज़ा में इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए लाल सागर में हमले कर रहे थे. गज़ा में सीजफायर के बाद हूतियों ने लाल सागर में समुद्री जहाजों को निशाना बनाना बंद कर दिया. लेकिन इस नई धमकी के बाद हमले की आशंका बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके साथ अन्य गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. ट्रंप ने कहा है कि इन जहाजों को "सिर्फ एहतियात के तौर पर ले जाया जा रहा है. अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो इन समुद्री जहाजों की मदद ली जा सके. वहीं, अमेरिका के धमकियों के बीच ईरान की सैन्य तैयारियां भी पुख्ता हैं. ईरान के सैन्य प्रमुख ने पिछले दिनों दिए अपने बयान में कहा था कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है.

साथ ही ईरानी अधिकारियों ने बीते रविवार (25 जनवरी) को राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर पेंटिंग (तस्वीर) लगवाई, इस तस्वीर में अमेरिका के एक समुद्री जहाज पर हमला होते हुए दिखाया गया. ईरान ने यह तस्वीर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के लिए है, कि अगर ईरान पर हमला होता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.