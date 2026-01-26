Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3087040
Zee SalaamMuslim Worldलाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान

लाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान

Houthis threatened to target vessel in Red Sea: अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में ईरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है. वहीं, हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि वे लाल सागर में समुद्री जहाजों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर सकते हैं. अगर हूतियों ने फिर से समुद्री जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया, तो विश्व व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:41 PM IST

Trending Photos

लाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान

Houthis threatened to target vessel in Red Sea: यमन के हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है. हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी है. दरअसल, हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान पर हमले को लेकर कई बार धमकी दे चुके हैं. अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन समुद्र के रास्ते ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में समुद्री जहाजों को फिर से निशाना बनाने की धमकी दी है. 

हूती विद्रोहियों ने सोमवार (26 जनवरी) एक छोटे वीडियो जारी किया, जिसमें एक जलते हुए जहाज की तस्वीरें दिखाई गईं, वीडियो में जलते हुए, जिस समुद्री जहाज को दिखाया गया, उसे हूती विद्रोहियों ने गज़ा युद्ध के दौरान लाल सागर में निशाना बनाया था. इस वीडियो के जरिए हूती विद्रोहियों ने संदेश दिया है कि वे लाल सागर में फिर से हमले शुरू कर सकते हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों द्वारा गज़ा युद्ध के दौरान लाल सागर में लगभग 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया था. हूती विद्रोही, गज़ा में इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए लाल सागर में हमले कर रहे थे. गज़ा में सीजफायर के बाद हूतियों ने लाल सागर में समुद्री जहाजों को निशाना बनाना बंद कर दिया. लेकिन इस नई धमकी के बाद हमले की आशंका बढ़ गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके साथ अन्य गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. ट्रंप ने कहा है कि इन जहाजों को "सिर्फ एहतियात के तौर पर ले जाया जा रहा है. अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो इन समुद्री जहाजों की मदद ली जा सके. वहीं, अमेरिका के धमकियों के बीच ईरान की सैन्य तैयारियां भी पुख्ता हैं. ईरान के सैन्य प्रमुख ने पिछले दिनों दिए अपने बयान में कहा था कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है. 

साथ ही  ईरानी अधिकारियों ने बीते रविवार (25 जनवरी) को राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर पेंटिंग (तस्वीर) लगवाई, इस तस्वीर में अमेरिका के एक समुद्री जहाज पर हमला होते हुए दिखाया गया. ईरान ने यह तस्वीर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के लिए है, कि अगर ईरान पर हमला होता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.  

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Houthi Rebel ThreatHouthi Rebel Support IranHouthis threatened to target veshalmuslim world newsToday News

Trending news

Houthi Rebel Threat
लाल सागर में फिर लगेगी आग...ईरान के समर्थन में हुती विद्रोहियों ने किया बड़ा ऐलान
Pakistan News
'आलोचना को अपराध मत बनाइए', मानवाधिकार वकील की सजा पर भड़का बलूच संगठन
Pakistan News
पाकिस्तान का बलूचिस्तान बना नर्क, लोगों को पीने का पानी तक नहीं नसीब
up madarsa news
"संविधान के लिए जान भी कुर्बान..." UP के मदरसों में गर्व से मनाया गया गणतंत्र दिवस
Bangladesh news
शेख हसीना के संबोधन से तिलमिला उठा बांग्लादेश,भारत सरकार के इस फैसले पर जताई आपत्ति
Republic Day celebrations
देशभर के कई मदरसे-मस्जिदों में फहराया गया तिरंगा; बच्चे ने निकाली तिरंगा यात्रा
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले में पर्यटकों को बचाते शहीद हुए थे आदिल हुसैन, सरकार ने दिया बड़ा सम्मान
Colonel Sophia Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा बड़ा सैन्य सम्मान
iran news
अमेरिका को ईरान की खुली धमकी, चौराहे पर पोस्टर लगाकर दिया ये खास संदेश
Shakeel Ahmed on Muslim Vote
कांग्रेस मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन...' राहुल गांधी को लेकर शकील अहमद का बड़ा दावा