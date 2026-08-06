लाल सागर में हूतियों का 'मिसाइल अटैक'! सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना

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Houthis Attack Saudi Oil Tanker: यमन के हूतियों ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी अरब के तेल टैंकर पर हमला किया है. हूती कहा है कि उसने अदन की खाड़ी में एक सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है. इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने उत्तरी लाल सागर में एक और सऊदी टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा किया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारेया ने कहा कि "डेज़ी" नाम के टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और उसे "वापस लौटने पर मजबूर" किया गया.
सारेया ने कहा कि यह हमला सऊदी अरब के खिलाफ ग्रुप की घोषित समुद्री नाकेबंदी का हिस्सा था, जो "नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी" की नीति के तहत की गई थी. शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हूथी सेना सऊदी ऑयल टैंकरों पर कड़ी नज़र रख रही है और दक्षिणी और उत्तरी लाल सागर से उनके गुजरने पर रोक लगाएगी, जब तक कि यमन के हूती-नियंत्रित इलाकों पर लगी नाकेबंदी को हटा नहीं दिया जाता.
हमले के बाद UK ने जारी किया बयान
इस बीच, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स ने कहा कि बुधवार को यमन के दक्षिणी तट के पास अदन की खाड़ी में यात्रा करते समय एक टैंकर ने पास में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी. साथ ही यह भी बताया कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. इससे पहले दिन में हूतियों ने कहा था कि उन्होंने उत्तरी लाल सागर में सऊदी बंदरगाह शहर यानबू के पास सऊदी ऑयल टैंकर "वफ़ा" को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया था. सारेया ने इस हमले को "सटीक" बताया, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी.
सऊदी अभी जारी नहीं किया है कोई बयान
दोनों दावों पर सऊदी अधिकारियों की ओर से कोई तुरंत टिप्पणी नहीं आई और इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं की जा सकी. ये ताजा दावे हूतियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आए हैं. 20 जुलाई को हूतियों ने लाल सागर में सऊदी-लिंक्ड जहाजों की आवाजाही पर समुद्री प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिसका कारण उन्होंने हूथी-नियंत्रित इलाकों पर सऊदी की कथित नाकेबंदी को बताया था. ग्रुप ने सऊदी-लिंक्ड जहाजों, ऊर्जा ठिकानों और हवाई अड्डों पर कई हमलों का दावा भी किया है, जबकि सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर सीमित हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं.