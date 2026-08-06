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लाल सागर में हूतियों का 'मिसाइल अटैक'! सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना

Houthis Attack Saudi Oil Tanker: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है. हूती प्रवक्ता याह्या सारेआ के मुताबिक, अदन की खाड़ी में 'डेज़ी' नाम के टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया और उसे वापस लौटने पर मजबूर किया गया.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Aug 06, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:35 AM IST
लाल सागर में हूतियों का 'मिसाइल अटैक'! सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना

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