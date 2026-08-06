लाल सागर में हूतियों का 'मिसाइल अटैक'! सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना

सऊदी अभी जारी नहीं किया है कोई बयान

दोनों दावों पर सऊदी अधिकारियों की ओर से कोई तुरंत टिप्पणी नहीं आई और इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं की जा सकी. ये ताजा दावे हूतियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आए हैं. 20 जुलाई को हूतियों ने लाल सागर में सऊदी-लिंक्ड जहाजों की आवाजाही पर समुद्री प्रतिबंध की घोषणा की थी, जिसका कारण उन्होंने हूथी-नियंत्रित इलाकों पर सऊदी की कथित नाकेबंदी को बताया था. ग्रुप ने सऊदी-लिंक्ड जहाजों, ऊर्जा ठिकानों और हवाई अड्डों पर कई हमलों का दावा भी किया है, जबकि सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर सीमित हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं.