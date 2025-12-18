Advertisement
Zee Salaam

मज़बूती से खड़े हों दुनिया भर के मुसलमान, US में Quran की तौहीन पर भड़के हूति नेता

Quran Insult in US: यूएस में कुरान की तौहीन के खिलाफ हूति विद्रोहियों के नेता का बयान आया है. उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एक बड़ी अपील की है. उनका कहना है कि मुसमलानों को अपनी मज़हबी चीजों के लिए मजबूती से खड़े होने की जरूरत है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:00 AM IST

Quran Insult in US: यमन के अंसारुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन के नेता ने अमेरिका में क़ुरआन शरीफ के हालिया अपमान की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है है कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी मज़हबी चीजों के लिए मज़बूती से खड़े होने की जरूरत है. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अमेरिका की सीनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथी उम्मीदवार जेक लैंग ने रविवार को फ्लोरिडा के प्लानो शहर में एक इस्लाम-विरोधी मार्च के दौरान क़ुरआन शरीफ का अपमान किया था. इसके बाद से भारी बवाल जारी है. मुसलमान और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस हरकत की पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं.

क्या बोले अंसारुल्लाह नेता अब्दुल-मलिक

यमन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसे अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले लाखों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली खुली उकसावे की कार्रवाई बताया गया है. मंगलवार को जारी अपने बयान में अंसारुल्लाह नेता अब्दुल-मलिक अल-हूती ने इसको एक बड़ा अपराध करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ जारी एक लगातार चल रही जंग का हिस्सा है, जिसकी अगुवाई अमेरिका, ब्रिटेन, इज़राइली शासन और उनके पूर्वी व पश्चिमी सहयोगी कर रहे हैं.

अब्दुल-मलिक अल-हूती ने कहा कि ये ताक़तें समाज को भ्रष्ट करने और उस पर अपना रोब जमाने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी मज़हब का अपमान उन कोशिशों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका मक़सद देशों को गुलाम बनाना, उनके संसाधनों को लूटना और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है.

मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी

उन्होंने कहा कि ज़ायोनिज़्म और उसके सहयोगियों के जरिए बार-बार किए जा रही तौहीन और उनके जरिए चलाई जा रही जंग, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खुली दुश्मनी को दर्शाती है. अब्दुल-मलिक अल-हूती ने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद मुसलमानों के दिलों में पाक क़ुरआन की अहमियत को कमज़ोर करना और उन्हें उसकी शिक्षाओं से दूर करना है.

फिलिस्तीन की दी मिसाल

उन्होंने कब्ज़े वाले फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइल  के जरिए किए जा रहे अपराधों और इस्लामी पवित्र स्थलों पर हमलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि इन कामों को पश्चिमी देशों का समर्थन मिलना भी इस दुश्मनी का एक और सबूत है.

