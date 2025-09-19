हूतियों का इजराइल की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब; हाइपरसोनिक मिसाइल देख सहमे यहूदी

Houthis attack Israel: मिडिल ईस्ट में इजराइल के लगातार हमलों की वजह से तनाव चरम पर है. नेतन्याहू सरकार के आदेश पर इजराइली फौज लगातार मुस्लिम मुल्कों पर हमले कर रही है. एक तरफ बीते दो सालों से यहूदी फौज लगातार ग़ज़ा में नरसंहार कर रही है और खुद दूसरी तरफ पीड़ित बताते हुए लगातार यमन, सीरिया, ईराक, लेबनान और ईरान पर हमला किया. इतना ही नहीं ग़ज़ा की तरफ मदद लेकर जा रहे 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' के काफिले पर भी इजराइली फौज ने हमला किया और जहाज को पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया.

इससे पहले इजराइल ने यमन के पोर्ट पर हमला कर भारी तबाई मचाई थी. इजराइल के इस हमले का यमन के हूती ग्रुप ने मुंहतोड़ जवाब दिया. हूती ग्रुप ने इजराइल के तीन शहरों को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और लगातार तीन ड्रोन दागे. इजराइल की तरफ से जारी ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

हूती ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई इजराइल के जरिये किए गए हमलों का बदला है और ग़ज़ा में बेगुनाह मजलूम फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है. हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने यमन के अल-मसिराह टीवी पर बताया कि मिसाइल का लक्ष्य जाफा (तेल अवीव) में स्थित एक सैन्य ठिकाना था.

Add Zee News as a Preferred Source

याह्या सारिया ने बताय कि इस दौरान दागे गए तीन ड्रोन बीयर शेवा और पोर्ट सिटी एलियत में स्थित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए भेजे गए थे. सारिया ने कहा, "इजराइली शहर एलियत लगातार हमारे निशाना पर रहेगा."

इजराइली फौज (IDF) ने बयान जारी कर कहा कि एक ड्रोन एलियत में एक होटल से टकराया, जिससे उसके गेट को नुकसान पहुंचा है. वहीं, यमन से आए मिसाइल और अन्य ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया. इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ.

इजराइल फौज की तरह से कहा गया कि पूर्व की दिशा से लॉन्च हुआ ड्रोन दक्षिणी एलियत सिटी में गिरा, जिससे सिर्फ भौतिक नुकसान हुआ. यह ड्रोन होटल के परिसर में गिरा था. इजराइली मीडिया के मुताबिक, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च के बाद सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में एयर डिफेंस सायरन बजाए गए. इसके बाद लाखों लोग तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले गए.

बता दें, हूती ग्रुप का उत्तर-पश्चिमी यमन के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण है. अक्टूबर 2023 से ग़ज़ा में लगातार इजराइली फौज जमीनी और हवाई रास्ते से हमले कर रही है. इन हमलों में अब तक लगभग 65 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग लापता हैं. ग़ज़ा की लगातार नाकाबंदी की वजह से यहां पर खाने पीने की किल्लत हो गई, मानवीय सहायता के लिए केंद्रों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले बेगुनाह फिलिस्तीनियों को इजराइली फौज निशाना बना रही है.

इतना ही नहीं इजराइल अपने क्षेत्र बड़ा करने के लिए लगातार पड़ोसी मुल्कों पर भी हमले करता रहा है. बीते दिनों हूती ग्रुप की आड़ में यमन के कई इलाकों में भारी गोलीबारी की. इसके जवाब में हूती ग्रुप भी हवाई और जमीनी हमले करता है. हूती ग्रुप का कहना है कि उनके हमले फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने और ग़ज़ा में जारी जंग के खराब होने के समसद किया गया है.

यह भी पढ़ें: तालिबान का नया फरमान; अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद, रोजमर्रा की जिंदगी ठप!