कलम-कैमरे से डरी पाक सरकार; पत्रकार खालिद जमील की गिरफ्तारी पर HRCP ने कह दी बड़ी बात

Pakistan News: पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार खालिद जमील को पाकिस्तान की जांच एजेंसी साइबर अपराध प्रकोष्ठ (FIA) अचानक उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद (HRCP) एक बयान जारी कर जमील की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे पत्रकारों की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया. साथ ही HRCP ने पाकिस्तान के सरकार से पत्रकार जमील को तुरंत रिहा करने की मांग की है.

दरअसल, गुजिश्ता शुक्रवार को पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसी साइबर अपराध प्रकोष्ठ (FIA) ने फेमस पत्रकार खालिद जमील को इस्लामाबाद मीडिया टाउन स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.

इस घटना के खिलाफ पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद (HRCP) ने विरोध जाहिर करते हुए एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि पत्रकारों की आवाज दबाना लेकतंत्र के खिलाफ है. बयान में आगे कहा गया है कि "पत्रकारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पाकिस्तान के संविधान संरक्षित करता है. बयान में कहा गया कि किसी भी पत्रकार को उसके विचारों या रिपोर्टिंग के लिए गिरफ़्तार करना न सिर्फ उस पत्रकार के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि प्रेस की आज़ादी पर भी हमला है.

पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद (HRCP) ने मांग की कि पाकिस्तान की सरकार और संबंधित अधिकारी पत्रकार जमील को तुरंत रिहा करें और पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करें. इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार से गुजारिश की गई है कि पाकिस्तान में पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.

इससे पहले भी पत्रकार जमील का अधिकारियों से सामना हुआ हो. सितंबर 2023 में FIA ने उन्हें सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तान विरोधी बयान शेयर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि पाकिस्तानी पत्रकार मौजूदा वक्त में किसी भी मीडिया संगठन के साथ काम नहीं कर रहे हैं. वह एक यूट्यूब (YouTube) चैनल चलाते हैं. इस चैनल के माध्यम से वह अक्सर पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक दमन को उजागर करते हैं.