गज़ा की तरह ईरान में नरसंहार, हफ्तेभर में 1300 की मौत, 10 लाख बेघर

Humanitarian Crisis In Iran: इजरायल और अमेरिका के हमले से ईरान में 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं, लगभग 10 लाख लोग जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर पलायन किया है. ईरान में इजरायली और अमेरिकी हमलों से बढ़ती तबाही मानवीय संकट की जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Humanitarian Crisis In Iran: इजरायल और अमेरिका पिछले एक हफ्ते से ज्यादा दिनों से ईरान पर भीषण बमबारी कर रहा है. ये हमले ईरान के मिलिट्री ठिकानों से लेकर अस्पताल, एम्बुलेंस, स्कूलों और आम लोगों के घरों पर किए जा रहे हैं. युद्ध अभी जारी है, ईरान में लगभग 1332 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं. ईरान पर लगातार हमलों और हो रही मौतों से मानवीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति आ गई है. ईरान पर लगातार बमबारी की वजह से भारी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से ईरान में लगभग 100,000 लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि लोगों को सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है. UN रिफ्यूजी एजेंसी ने प्रभावित आबादी की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए "मदद के लिए अर्जेंट कॉल में बढ़ोतरी" की रिपोर्ट दी है. इस बिगड़ते मानवीय हालात के बीच, इजरायल की सेना ने घोषणा की है कि इजरायली एयर फोर्स (IAF) ने राजधानी तेहरान में कई ईरानी मिलिट्री एसेट्स पर टारगेटेड स्ट्राइक की हैं. इजरायली सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया गया कि तेहरान में IRGC के कई फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया.
वहीं, ईरान भी अपने दुश्मनों को लगातार जवाब दे रहा है. मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसों पर ईरान की ओर से लगातार मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं. साथ ही ईरान इजरायल पर भी हमले कर रहा है. ईरान के हमलों से इजरायल में भारी तबाही हो रही है, लेकिन इजरायल की सरकार उन तस्वीरों को सामने नहीं आने देना चाहती है. हालांकि कुछ हद तक इजरायल में ईरानी मिसाइलों द्वारा नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है.