18 साल से बीवी ताक रही राह, 5 साल पहले हो चुकी है मौत; बहरीन से अब तक नहीं लौटी हैदरबाद के शख्स की लाश

Hyderabad News Today: भारत से हर साल बड़ी संख्या नौजवान बेहतरी भविष्य की तलाश में मिडिल ईस्ट के मुल्कों का रुख करते हैं. कई बार इन नौजवानों के साथ वहां पर कई दुखद घटनाएं होती हैं. मिडिल ईस्ट के बहरीन से एक बेहद दर्दनाक और दुर्लभ मामला सामने आया है. बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने तेलंगाना के एक प्रवासी मजदूर की लंबे समय बाद मौत की पुष्टि की है.

तेलंगाना के प्रवासी मजदूर की पहचान श्रीपदा नरेश के रुप में हुई है. श्रीपदा नरेश का शव बहरीन के मुर्दाघर में पिछले पांच साल पड़ा हुआ था. हैरान करने वाली बात यह कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद नरेश के शव पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया था. बहरीन सरकार ने भी भारतीय मूल के मजदूर की मौती की पुष्टि कर दी है.

भारतीय दूतावास ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को तेलंगाना सरकार को ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी. इस मेल में दूतावास के जरिये बताया गया कि 34 साल के नरेश की मौत 28 मई 2020 को बहरीन के सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुई थी. वह तेलंगाना के जगत्याल जिले के मेटपल्ली कस्बे के रामनगर स्ट्रीट के रहने वाले थे. बहरीन प्रशासन ने भी 1 अक्टूबर 2025 को उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था.

दूतावास के मुताबिक, नरेश की मौत सेप्टिक शॉक, मल्टी-ऑर्गन फेल्योर, लिवर फेल्योर और कम्युनिटी-एक्वायर्ड निमोनिया से हुई थी. उनके शव को सलमानिया अस्पताल के मुर्दाघर में मौत के बाद से ही सुरक्षित रखा गया है. दूतावास ने कहा, "लंबे समय तक शव के रखे रहने की वजह से यह अब भारत लाने की हालत में नहीं है. इसलिए परिवार से गुजारिश है कि नरेश के शव का अंतिम संस्कार बहरीन में करने की इजाजत दें.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नरेश साल 2007 में रोजगार के लिए बहरीन गए थे और उनका कई सालों तक अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था. उनकी मौत की पुष्टि इसी महीने तब हुई जब एक मीडिया रिपोर्ट के बाद दूतावास ने जांच की. 21 अक्टूबर को नरेश के भाई धरमपुरी आनंद ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से हस्तक्षेप कर मदद की गुहार लगाई ताकि उनके भाई के शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत लाया जा सके.

मृतक नरेश के भाई ने इस दौरान सोशल वर्कर बोक्केनापल्ली नागराजु और तेलंगाना एनआरआई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष मंदा भीम रेड्डी की भी मददल हासिल की. नरेश की बीवी श्रीपदा लता उर्फ मुनिकोटा नागमणी अब कलीकोटा गांव कटलापुर मंडल में रहती है. नरेशी की बीवी की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. वह 18 साल से अपने शौहर का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब मौत की खबर सुनकर उन पर दुखों पहाड़ टूट पड़ा.

बीते 28 अक्टूबर को आनंद अपनी बुआ थिप्पर्थी पद्मा और दो सामाजिक कार्यकर्ताओं मडीशेट्टी राकेश और मोरापु तेजा के साथ हैदराबाद सचिवालय पहुंचे. वहां उन्होंने डॉ जी चिन्ना रेड्डी (सीएम प्रवासी प्रजावाणी के इंचार्ज), एनआरआई विभाग के अधिकारी सी शिव लिंगैया और कांचर्ला श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की. जहां उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि आनंद को बहरीन जाने में मदद दी जाए ताकि वह अपने भाई नरेश के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें.

