‘परमाणु तबाही बस एक कदम दूर?’ ईरान के बुशेहर पर हमले के बाद IAEA का खौफनाक अलर्ट

IAEA warning Iran Nuclear Plant: IAEA ने ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र पर हमले की खबरों के बाद रेडियोलॉजिकल दुर्घटना की आशंका जताई है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र और आसपास के देशों के लिए गंभीर परमाणु खतरा पैदा कर सकती हैं.
Trending Photos
IAEA warning Iran Nuclear Plant: इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हाल ही में हुए कथित सैन्य हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता दोहराई है. इनमें से सबसे ताजा हमला मंगलवार शाम को हुआ. IAEA के एक बयान के मुताबिक, "यह देखते हुए कि यह एक चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर सामग्री मौजूद है.
ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि इस सुविधा को होने वाले किसी भी नुकसान के परिणामस्वरूप एक बड़ी रेडियोलॉजिकल दुर्घटना हो सकती है, जिसका असर ईरान और उसके बाहर के एक बड़े इलाके पर पड़ सकता है. ग्रॉसी ने ऐसी किसी भी न्यूक्लियर दुर्घटना के जोखिम से बचने के लिए एक बार फिर अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है और संघर्ष के दौरान न्यूक्लियर सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए '7 स्तंभों' का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया है."
यह भी पढ़ें:- ईरान ने अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, 2 की मौत
थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ़ वॉर' के एक विश्लेषण के मुताबिक, संयुक्त बल ने ईरानी मिसाइल बलों और लॉन्चरों के साथ-साथ मिसाइल भंडारण और उत्पादन सुविधाओं पर हमले जारी रखे हैं. ईरानी रक्षा औद्योगिक आधार को निशाना बनाने वाले हमलों को और तेज कर दिया गया है. थिंक टैंक का कहना है कि संयुक्त बल ने संभवतः फ़ार्स प्रांत के शिराज़ में स्थित '7वें आर्टेश वायु सेना सामरिक हवाई अड्डे' पर हमला किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त बल ने हमदान प्रांत के हमदान शहर में स्थित IRGC की थल सेना की 'अंसार अल-हुसैन प्रांतीय इकाई' को निशाना बनाया. IDF ने पूर्वी अज़रबैजान प्रांत के बोनाब के आसपास स्थित IRGC के एक मुख्यालय पर भी हमला किया. 15 मार्च की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए, थिंक टैंक ने कहा कि बुशेहर प्रांत में स्थित IRGC के 'चौथे सरल्लाह नौसेना ज़िले' में ईरानी नौसेना और हवाई बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. 'चौथा सरल्लाह नौसेना ज़िला' मध्य फ़ारसी खाड़ी को नियंत्रित करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें 'साउथ पार्स गैस क्षेत्र' भी शामिल है.
ईरान का हमला जारी
ईरानी पक्ष ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखी. ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स' (IRGC) ने शुक्रवार तड़के 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' की 83वीं लहर को अंजाम देने की घोषणा की. इस दौरान मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पूरे क्षेत्र में स्थित प्रमुख अमेरिकी और इज़राइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. IRGC के जनसंपर्क विभाग के एक बयान के अनुसार, इन हमलों में अमेरिकी और इजराइली बलों से संबंधित कई रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया. निशाना बनाए गए ठिकानों में अशदोद में स्थित भंडारण टैंक और तेल डिपो, मोदियिन बस्ती में स्थित सैन्य कर्मियों का एक ठिकाना और इस क्षेत्र में स्थित एक अमेरिकी सैन्य सूचना आदान-प्रदान केंद्र शामिल थे.
अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना
IRGC ने अल-धफरा और अल-उदेरी स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, साथ ही अली अल-सलेम एयर बेस पर परिवहन विमानों और ड्रोनों के रखरखाव और भंडारण के लिए बने हैंगरों को भी निशाना बनाया. अन्य लक्ष्यों में अमेरिकी सेना के जेट और लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंक, तथा शेख ईसा बेस पर पैट्रियट मिसाइल प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत के लिए बने हैंगर शामिल हैं.