नेतन्याहू की सेना का घिनौना प्लान, गाजा पर कब्जा करने के बहाने नरसंहार करने की योजना?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2885876
Zee SalaamMuslim World

नेतन्याहू की सेना का घिनौना प्लान, गाजा पर कब्जा करने के बहाने नरसंहार करने की योजना?

War on Gaza: इजरायली सेना (IDF) ने गाजा पर कब्जे के लिए नया अभियान शुरू करने का एलान किया है. IDF चीफ एयाल जमीर ने बताया कि "ऑपरेशन गिडिऑन’स चेरीअट्स" जल्द आगे बढ़ेगा. हमास ने इस अभियान को गाजा में नरसंहार करने की योजना बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:42 AM IST

Trending Photos

नेतन्याहू की सेना का घिनौना प्लान, गाजा पर कब्जा करने के बहाने नरसंहार करने की योजना?

War on Gaza: गाजा में लगातार दो सालों से बमबारी करने और 60 हजार से ज्यादा निहत्थे गाजावासियों को मौत के घाट उतारने के बाद भी इजरायली सेना की दरिंदगी खत्म नहीं हुई है. इजरायली सेना ने गाजा पर कब्जा करने का नया अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री और वॉर कैबिनेट ने गाजा पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी, अब इजरायली सेना के प्रमुख ने ऐलान किया है कि गाजा पर कब्जा करने के लिए जल्द ही नया अभियान शुरू होगा. इस अभियान का सीधा मतलब है कि गाजा में और खून-खराबा, बचे-खुचे गाजावासियों की मौत!

इजरायली सेना (IDF) के चीफ 'एयाल जमीर' ने कहा है कि IDF जल्द ही गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए एक नया अभियान शुरू करेगी. गाजा सिटी, गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है. जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना का जिक्र किया था, उसी वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेतावनी दी जा चुकी है कि ऐसा कदम पहले से तबाह गाजा के लिए और भयानक साबित हो सकता है.

इजरायली सेना (IDF) के चीफ 'एयाल जमीर' ने यह बयान गाज़ा में एक दौरे के दौरान दिया, जहाँ उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और गाजा में लड़ाई के अगले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने कहा कि जल्द ही "ऑपरेशन गिडिऑन'स चेरीअट्स" (Gideon’s Chariots) का अगला चरण शुरू किया जाएगा. गाजा में इस अभियान को इसी साल मार्च में  फिर से शुरू किया गया था. बता दें कि इजरायल ने हमास के साथ हुए सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर मार्च के महीने में फिर से जंग को शुरू कर दी, जो लगातार अबतक चल रही है. 

जमीर के मुताबिक आने वाले दिनों में IDF गाजा सिटी में हमास पर और ज़्यादा हमले करेगी, जब तक कि हमास पूरी तरह हार न जाए. उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का यह नैतिक कर्तव्य है कि गाजा में बंदी बनाए गए लोगों को जिंदा हों या मुर्दा वापस लाया जाए. 

वहीं, हमास ने गाजा पर कब्जा करने की इजरायली योजना की निंदा की है और इस योजना को गाजा में नए सिरे से नरसंहार और विस्थापन करने की योजना बताया है.  गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर, 2023 से अब तब इजरायली हमलों में कम से कम 61,944 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 155,886 घायल हुए हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

gaza warwar on gazagaza genocideGaza occupation planIDF Chief Eyal ZamirToday NewsGaza Newsmuslim world news

Trending news

Uttarakhand news
पहले बुलडोजर चला, अब रजिस्ट्रेशन की शर्त...उत्तराखंड में मदरसों के लिए मुश्किल दौर!
yemen news
हूती लड़ाकों का इजराइल पर जवाबी वार, एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें; दहशत में तेल अवीव
Delhi News
AMU के बाद JMI की फीस ने उड़ाए होश; B.Ed. से MBA तक...हर कोर्स हुआ महंगा
Delhi News
सऊदी में कत्ल, भारत में छुपा; फर्जी पासपोर्ट से घूमा… 26 साल बाद CBI ने पकड़ा!
Afghanistan Health Crisis
Afghanistan: भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहा अफगानिस्तान, WHO ने जताई चिंता
Ahmedabad Sania Suicide Case
अहमदाबाद: हिंदू परिवार से खरीदे मकान के विवाद ने छीन ली मुस्लिम लड़की की ज़िंदगी
Gaza News
गाजा में नेतन्याहू की फौज कर रही है नरसंहार, अस्पताल पर हमला कर मासूमों की ली जान
assam bulldozer action
Assam: देसी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा; इस संगठन ने काटा बवाल
israel protests
नेतन्याहू के खिलाफ भड़का गुस्सा, इजरायल की सड़कों पर जंग; लोगों ने की बड़ी डिमांड
Pakistan News
Pakistan: गिलगित-बाल्टिस्तान में चीन-पाक की मिलीभगत बेनकाब, सीमा व्यापार ठप
;