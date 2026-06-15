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इजरायली सेना ने 7 साल के मासूम के सिर में मारी गोली; गाज़ा में दर्दनाक मौत से उठे सवाल

IDF Killed Baby In Gaza: गज़ा में तीन साल के रायन अबू अल-अजीन की गोली लगने से मौत ने एक बार फिर मासूम जिंदगियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार का आरोप है कि वह अपने पिता के साथ जा रहा था, तभी गोलीबारी हुई. इससे पहले वेस्ट बैंक में भी एक शिशु की मौत ने लोगों को झकझोर दिया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:33 PM IST
इजरायली सेना ने 7 साल के मासूम के सिर में मारी गोली; गाज़ा में दर्दनाक मौत से उठे सवाल

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