IDF Killed Baby In Gaza: इजरायली सेना ने एक बार फिर मानवता को शर्मशार कर दिया है. रविवार (14 जून) को मध्य गाज़ा में इजरायली सेना ने तीन साल के एक बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी. इससे पहले 5 जून को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में सात महीने के मासूम बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी. इजरायली सेना की इन्हीं मानवता विरोधी कामों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग इजरायली सेना को "बेबी किलर" कहते हैं.