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IDF Killed Baby In Gaza: इजरायली सेना ने एक बार फिर मानवता को शर्मशार कर दिया है. रविवार (14 जून) को मध्य गाज़ा में इजरायली सेना ने तीन साल के एक बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी. इससे पहले 5 जून को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में सात महीने के मासूम बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी. इजरायली सेना की इन्हीं मानवता विरोधी कामों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग इजरायली सेना को "बेबी किलर" कहते हैं.
दरअसल, मध्य गज़ा के डेर अल-बलाह इलाके के वादी अल-सलका में इजरायली सेना ने तीन साल के बच्चे रायन अबू अल-अजीन को सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्चे के साथ उसके पिता 'बहा' थे, उनके पैर में भी गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि पिता और बेटा तथाकथित 'येलो लाइन' के बाहर के इलाकों में जा रहे थे, जो इज़रायली सेना के सीधे नियंत्रण में नहीं है.
पिता और बेटा तथाकथित 'येलो लाइन' के बाहर के इलाकों में जा रहे थे और परिवार वाले ग्रीनहाउस की ओर जा रहे थे, तभी गोलीबारी हुई. रायन के दादा जाबेर अबू अल-अजीन ने बताया कि उन्हें पता चला कि उनके बेटे बहा और उनके साथ चल रहे एक अन्य रिश्तेदार को निशाना बनाया गया है. बाद में उन्हें पता चला कि रायन की मौत हो गई है.
अल-अजीन ने बताया कि उनके बेटे को इजरायली सेना अपने कब्ज़े वाले इलाके में ले गई और फिर सात घंटे तक उसे खून बहने की हालत में छोड़ दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने कहा, "हम अभी भी बहा की हालत को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि घंटों तक खून बहने के बाद भी उसकी हालत स्थिर नहीं है और उसके पैर की स्थिति बहुत गंभीर है."
गौरतलब है कि अक्टूबर में हुए संघर्ष-विराम के बाद से इज़रायली सेना ने गज़ा में हमले जारी रखे हैं, जिसमें लगभग 1,000 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं. अक्टूबर 2023 में गज़ा में इजरायल ने नरसंहार शुरू किया, जिसमें इजरायल ने 73,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मार डाला है.