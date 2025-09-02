नेतन्याहू की सेना ने वेस्ट बैंक पर बोला धावा; हेब्रोन शहर के मेयर को किया गिरफ्तार

Palestine News: इजराइली सेना ने वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर के मेयर तैसीर अबू स्नेइनेह को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई वेस्ट बैंक पर इजरयली सेना की छापेमारी के दौरान की गई है.

वाफा मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर के मेयर अबू स्नेइनेह के घर पर धावा बोला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अबू स्नेइनेह को इजरायली सेना किसी अज्ञात जगह पर ले गई है. छापेमारी के दौरान अबू स्नेइनेह के घर में इजरायली सेना ने तोड़फोड़ भी की.

हेब्रोन की नगर परिषद ने अबू स्नेइनेह की गिरफ्तारी को क्रूर हमला करार दिया है. नगर परिषद ने कहा कि यह हमला सिर्फ हेब्रोन के मेयर पर नहीं बल्कि हेब्रोन के लोगों और उसकी निर्वाचित संस्थाओं पर हमला है. हेब्रोन की नगर परिषद ने कहा कि हेब्रोन के लोगों को अपने मामलों का प्रबंधन करने और स्वतंत्रता व सम्मान के साथ अपने शहर की सेवा करने का अधिकार है, जिसपर इजरायली सेना ने हमला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हेब्रोन की नगर परिषद ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मानवाधिकार और मानवीय संस्थाओं से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और हेब्रोन के मेयर की रिहाई के लिए इजरायल पर दबाव बनाए.

इसके साथ ही नगर परिषद ने इजरायली सेना के जरिए शहर के नेताओं और नागरिकों के खिलाफ हमले को खत्म करने का आह्वान किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली सेना ने हेब्रोन प्रांत के चारों ओर सैन्य चौकियां स्थापित कर ली हैं और कई सड़कों को ब्लॉक कर दी है.

गौरतलब है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार है, लेकिन इजरायली सेना आए दिन अवैध तरीके से वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाई को अंजाम देती है. साथ ही वहां के नेताओं और नागरिकों को गिरफ्तार करती है. कई यूरोपीय देशों की तरफ से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा के बाद से इजरायली सेना वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाई को और तेज कर दिया है.