IED ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान, सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसवालों की मौत

IED Attack in Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर आतंकवादियों ने पुलिस बल को निशाना बनाया है. खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके में बुधवार (3 दिसंबर) को आतंकवादियों ने एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) ब्लास्ट किया, जिसमें एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) समेत तीन पुलिसवाले मारे गए.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस IED हमले में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और मोबाइल वैन के ड्राइवर, सखी जान की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक और कांस्टेबल को कोई चोट नहीं आई. वहीं, इस हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घटनास्थल के आसपास वाले इलाके को घेर लिया है और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है.

पिछले मंगलवार (2 दिसंबर) को भी खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ वजीरिस्तान में आतंकवादियों ने पुलिस काफिले पर गोलीबारी की, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान समेत दो अन्य पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. बता दें कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है.

पाकिस्तान में आए दिन सैन्य बलों के हेडक्वाटर, अर्धसैनिक बलों के हेडक्वाटर, पुलिस बलों के काफिले, कोर्ट के प्रांगण इत्यादी पर आतंकी हमले हो रहे हैं. साथ ही आतंकियों ने सुसाइड बॉम्बिंग भी शुरू कर दिया है. हालांकि पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों को जवाब दे रही है और लगातार उन्हें मारने का दावा कर रही है.