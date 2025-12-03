Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3027412
Zee SalaamMuslim World

IED ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान, सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसवालों की मौत

IED Attack in Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस काफिले को IED विस्फोट की मदद से उड़ा दिया गया. इस हमले में तीन पुलिस वालों की जान चली गई है. वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घटनास्थल वाले इलाके को घेरकर सर्च अभियान शुरू कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:11 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

IED Attack in Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर आतंकवादियों ने पुलिस बल को निशाना बनाया है. खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके में बुधवार (3 दिसंबर) को आतंकवादियों ने एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) ब्लास्ट किया, जिसमें एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) समेत तीन पुलिसवाले मारे गए. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस IED हमले में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और मोबाइल वैन के ड्राइवर, सखी जान की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक और कांस्टेबल को कोई चोट नहीं आई. वहीं, इस हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घटनास्थल के आसपास वाले इलाके को घेर लिया है और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है. 

पिछले मंगलवार (2 दिसंबर) को भी खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ वजीरिस्तान में आतंकवादियों ने पुलिस काफिले पर गोलीबारी की, जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान समेत दो अन्य पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. बता दें कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान में आए दिन सैन्य बलों के हेडक्वाटर, अर्धसैनिक बलों के हेडक्वाटर, पुलिस बलों के काफिले, कोर्ट के प्रांगण इत्यादी पर आतंकी हमले हो रहे हैं. साथ ही आतंकियों ने सुसाइड बॉम्बिंग भी शुरू कर दिया है. हालांकि पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों को जवाब दे रही है और लगातार उन्हें मारने का दावा कर रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

IED Attack in Khyber Pakhtunkhwamuslim world newsToday News

Trending news

Chandigarh HC on Sanjauli Masjid
संजौली मस्जिद पर चंडीगढ़ HC का बड़ा फैसला, इमरान प्रतापगढ़ी ने मुसमलानों को दी बधाई
Saudi Arab help Palestine
सऊदी ने फिलिस्तीनियों के लिए खोला खजाना, 1.1 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान
Odisha news
ओडीशा में निशाने पर बंगाली मुसलमान, हिंदू संगठनों की तरह पुलिस ने भी दिया अल्टीमेटम!
Mumbai News
'बुर्का उतारो या कॉलेज छोड़ो?'मुंबई के इस कॉलेज ने छात्राओं के ड्रेस पर लगाई पाबंदी
Prayagraj nilgai hunting case
नीलगाय का शिकार करना पड़ा भारी, 7 मुस्लिम युवकों को भेजा गया जेल
Katihar graveyard dispute
कटिहार में कब्रिस्तान से हटाया गया अतिक्रमण, 5 एकड़ 52 डिसमिल जमीन पर था अवैध कब्जा
UP News
बड़ौत में लहंगे पर बवाल! दुकानदारों में खूनी झड़प, बीच-बचाव में गई शख्स की जान
Muzaffarnagar Masjid Loudspeaker Removal
मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, मस्जिदों से उतारे गए 40 लाउडस्पीकर
UP News
मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'
Archaeologist KK Muhammad
बाबरी समेत इन मस्जिदों से दावा छोड़ दें मुसलमान, केके मुहम्मद का बड़ा बयान