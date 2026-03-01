भारत ईरान से तेल खरीदे या न खरीदे; स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ डिस्टर्ब हुआ तो पार्किंग में खड़ी करनी होगी गाड़ियां

Strait of Hormuz News: परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका और इजरायल ने इराक, सीरिया के बाद अब ईरान पर शनिवार (28 फरवरी) को हमला कर दिया. हमले में ईरान के सुप्रीम लीड अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई. इससे पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है. वहीं, अमेरिका और इजरायल के जिये ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार और तेल सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है.

पाकिस्तान के तीन जहाजों को ईरान ने रोका

इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान के तीन तेल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ (Strait of Hormuz) की ओर बढ़ने से रोक दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तीन जहाजों को इतवार (1 मार्च) को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया. इन जहाजों के नाम कराची, लाहौर और खैरपुर बताए जा रहे हैं. ये जहाज तेल ढोने के लिए रवाना हुए थे.

मिली रिपोर्ट के मुताबिक, जहाज लाहौर और खैरपुर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह पोर्ट पर ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कराची जहाज को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर लंगर डालने के लिए कहा गया है. इन तीनों जहाजों पर उस समय पाकिस्तानी क्रू मौजूद था. ईरान की इस कार्रवाई के पीछे उनके अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) है. IRGC ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ को सभी तरह की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. इसमें व्यापारिक और नौसैनिक जहाज दोनों शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बाद CBSE बोर्ड ने 7 देशों में रद्द की परीक्षा; करना होगा इंतज़ार

कितना लंबा चौड़ा और महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ होरमुज़?

स्ट्रेट ऑफ होरमुज़, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद है. यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता माना जाता है. इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है. करीब 104 मील लंबा यह जलडमरूमध्य चौड़ाई में लगभग 60 मील से लेकर सबसे संकरे हिस्से में 24 मील तक है. यह रास्ता दुनियाभर में तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसी रास्ते से सऊदी अरब, ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात का तेल ओमान की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है.

स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ का वैश्विक तेल आपूर्ति में अहम महत्व है. भारत भी ईरान से तेल आयात करता है, लेकिन यदि इस समुद्री रास्ते पर रोक या बाधा आती है तो भारत के लिए इराक और सऊदी अरब से आने वाले तेल आयात पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इन देशों का तेल भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है. ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है.

दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन है स्ट्रेट ऑफ होरमुज़

अगर यह जंग लंबी खिंचती है, और यह रास्ता बाधित होता है या बंद हो जाता है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है. स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल समुद्री रास्ता माना जाता है. इसी रास्ते से दुनिया के कुल तेल का लगभग 20 फीसदी हिस्सा, यानी करीब 2 करोड़ बैरल तेल रोजाना गुजरता है.

खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान और UAE अपने तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक भेजते हैं. एशिया के कई बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तक जाने वाले ज्यादातर तेल टैंकर भी इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं.

ईरान से तेल नहीं खरीदता भारत, पर आयात इसी रास्ते से करता है

भारत पहले ईरान से भी तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद 2019 से भारत ने ईरान से तेल आयात लगभग बंद कर दिया है. वर्तमान समय में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, UAE, रूस और कुवैत से कच्चा तेल खरीदता है. इनमें से कई देशों का तेल भी स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ के रास्ते ही भारत तक पहुंचता है.

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है. देश रोजाना करीब 5 से 5.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है. इनमें से लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, यानी करीब 35 से 40 फीसदी तेल, स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ के रास्ते भारत तक पहुंचता है. भारत के लिए आने वाला यह तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से आता है.

यह भी पढ़ें: तेल-गैस, खनिज संपदा से मालामाल ईरान, क्या इसी खजाने पर टिकी है US-इजरायल की निगाहें?

Strait of Hormuz के बंद होने से कितना पड़ेगा असर

फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात और ईरान के रवैये को देखते हुए स्टेट ऑफ होरमुज़ को IRGC ने बंद कर दिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क के जहाजों को रोकने से हलचल मच गई. इस रास्ते तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है.

महज 10 USD बढ़ने से भारत का तेल आयत बिल 12 अरब USD पहुंचने का अनुमान

वर्तमान में ब्रेंट क्रूड ऑयल (फारस और यूरोप से जुड़ा) कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 72.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI (यूएस बेंच मार्क) की कीमत 67.02 डॉलर प्रति बैरल है. इस रेट पर कच्चा तेल खरीदने के बावजूद भारत में पेट्रोल 94 रुपये से 104 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है, जबकि डीजल 88 रुपये 93 रुपये प्रति लीटर तक अलग-अलग राज्यों में बिक रहा है.

ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. तेल की कीमत बढ़ने से भारत पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है. अनुमान के मुताबिक, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल करीब 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है.

रोजमर्रा चीजें और बुनियादी सहूलियतें हो जाएंगी महंगी

तेल महंगा होने का असर सीधे घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे सकता है. ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. इससे आम लोगों के खर्च और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है. तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. ऊर्जा लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ने माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और महंगी हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें: Protest in India over Israel Attack: घर-घर में खामनेई; सुप्रीम लीडर की शाहदत पर भारत में शोक की लहर