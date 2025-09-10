कतर और इजरायल के बीच होगा युद्ध तो कौन पड़ेगा भारी, जानकर हो जाएंगे शॉक
कतर और इजरायल के बीच होगा युद्ध तो कौन पड़ेगा भारी, जानकर हो जाएंगे शॉक

Israel vs Qatar Military Comparison: कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है. इस बीच इजरायल और कतर की सैन्य ताकत की चर्चा होने लगी है. लोग जानना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा. आइए हम बताते हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:42 PM IST

Israel vs Qatar Military Comparison: कतर की राजधानी दोहा में इजरायल ने हमास के नेताओं पर 9 सितंबर 2025 भीषण बमबारी की. इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है. इनमें हमास के टॉप लीडर  खालिल अल-हया के बेटे हुमाम अल-हया की भी मौत हो गई. IDF के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सियासी भूचाल आ गया है. इजरायली हमले के बाद कतर ने कहा है कि वह इजरायल के इस हमले का जवाब देने की योजना बना रहा है.वहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कतर ईरान की तरह इजरायल पर हमला करता है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं.

दरअसल, दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कतर लंबे समय से इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. हमास का राजधानी दोहा में एक राजनीतिक कार्यालय है. गाजा में सीजफायर को लेकर कई बार यहीं बातचीत हुई है और कई बार यहीं बातचीत के बाद गाजा में युद्धविराम हुआ है. अब ताजा हमले ने न सिर्फ कतर की सुरक्षा को चुनौती दी है, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और अमेरिका-कतर संबंधों पर भी असर डाला है. ऐसे में एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हो सकता है कि फिर से इजरायल कतर पर हमला करे और दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए. 

इजरायल कितना है ताकतवर
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स (GFP) 2025 के मुताबिक, इजरायल 145 मुल्कों में 15वें नंबर पर है. इसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.2661 है, जो इसे दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में शामिल करता है. इजरायल की ताकत उसकी उन्नत तकनीक, प्रशिक्षित और अनुभवी सेना और लगातार लड़ाई के अनुभव पर आधारित है. इजरायल के पास लगभग 1.7 लाख सक्रिय सैनिक और 4 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स हैं. उसकी सेना में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं. 

इजरायल के मुख्य हथियारों में F-35 फाइटर जेट, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं. रक्षा बजट लगभग 24 अरब डॉलर से ज्यादा है. छोटे आकार के बावजूद इजरायल ने अपनी रक्षा तकनीक को बेहद उन्नत बना लिया है. इसके पास शक्तिशाली मिसाइल-रोधी सिस्टम हैं और यह अपने क्षेत्र में सबसे तेज और सक्षम सेना के रूप में जाना जाता है.

कतर कितना है शक्तिशाली
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स (GFP) 2025 के मुताबिक, कतर 145 देशों में 62वें स्थान पर है. इसका पावर इंडेक्स स्कोर 1.0786 है, जो इसे मध्यम स्तर की सैन्य शक्ति बताता है. कतर की सेना में लगभग 12,000 सक्रिय सैनिक और 30,000 से ज्यादा रिज़र्व फोर्स हैं. मुख्य हथियारों में फ्रांस के राफेल फाइटर जेट, जर्मन लेपर्ड-2 टैंक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शामिल हैं. रक्षा बजट लगभग 11 अरब डॉलर है.

पिछले एक दशक में कतर ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है. हालांकि उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन सेना का आकार छोटा है और युद्ध का अनुभव सीमित है. इसकी सेना ज्यादातर रक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

क्या ईरान की तरह कतर इजरायल पर पड़ेगा भारी?
ईरान और इजरायल के बीच युद्ध लगभग 13 दिनों तक चला. ईरान ने इजरायल पर भीषण हमला किया और इजरायल को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया. ऐसे में क्या कतर भी इजरायल पर भारी पड़ेगा या घुटने टेक देगा? दरअसल, सैन्य शक्ति के लिहाज से इजरायल कतर से कई गुना आगे हैं. इजरायल के पास ट्रेंड सैनिक, मजबूत खुफिया तंत्र, उन्नत साइबर वॉरफेयर क्षमता और विश्वस्तरीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. इसके अलावा इजरायल का अमेरिकी सैन्य समर्थन भी एक बड़ा कारक है.

कतर क्या करेगा
कतर की ताकत उसकी आर्थिक संपत्ति और आधुनिक हथियारों में है, लेकिन उसके पास इजरायल जैसे समग्र रक्षा तंत्र और युद्ध अनुभव की कमी है. कतर अपनी सुरक्षा के लिए अधिकतर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति (अल उदीद एयरबेस) और खाड़ी सहयोगियों पर निर्भर करता है. एक्सपर्ट्स का मनाना है कि कतर प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की बजाय कूटनीतिक और कानूनी मंचों पर इजरायल को चुनौती दे सकता है. यह न सिर्फ कतर के लिए सुरक्षित होगा, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को भी बरकरार रखेगा.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

