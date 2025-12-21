न सुनवाई हुई, न रिहाई: ICE हिरासत में इमाम की मौत से मचा हड़कंप

Imam Died im America: अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की हिरासत में 215 दिन बिताने के बाद शेख फुआद सईद अब्दुलकादिर की मौत हो गई है. वह अदालत में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे. अब्दुलकादिर का जन्म 15 मार्च 1979 को सऊदी अरब के रियाद में हुआ था और वह इरिट्रिया के नागरिक भी थे.

इमाम को अचानक मेडिकल प्रोब्लम हुई

14 दिसंबर की सुबह 3:21 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया. उस समय वे मोशैनन वैली प्रोसेसिंग सेंटर में हिरासत में थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिरासत के दौरान शेख फुआद सईद अब्दुलकादिर ने सीने में दर्द की शिकायत की थी. इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

ICE हिरासत केंद्रों पर उठे सवाल

उनकी मौत ने एक बार फिर ICE हिरासत केंद्रों में लंबे समय तक बंद रखे गए लोगों की कंडीशन और वहां मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सिविल राइट्स संगठनों का लंबे समय से आरोप रहा है कि ICE के डिटेंशन सेंटर्स में बंद लोगों को पर्याप्त और समय पर चिकित्सा देखभाल नहीं मिलती, खासकर उन लोगों को जो महीनों तक बिना किसी कानूनी फैसले के हिरासत में रखे जाते हैं.

शेख फुआद सईद अब्दुलकादिर की मौत से ICE की डिटेंशन सिस्टम, अदालत की सुनवाई में हो रही देरी और यह सवाल कि क्या रोकी जा सकने वाली मेडिकल आपात स्थितियों से सही तरीके से निपटा जा रहा है या नहीं, इन सभी मुद्दों पर जांच और आलोचना और तेज होने की संभावना है. कई मुस्लिम संगठनों ने इमाम की मौत पर शोक व्यक्त किया है और प्रशासन की लापरवाही की बात की है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसा घटना फिर न हो