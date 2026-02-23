जंग की आहट से सहमी दुनिया! भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का दिया आदेश; हेल्पलाइन नबंर जारी

Indian Government Advisory for Iran: अमेरिकी सरकार के हालिया धमकी और उनके अधिकारियों के बयानों की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है. अमेरिका ने तेहरान को घेरने के लिए बड़ी संख्या में फौज और फाइट जेट तैनात कर दिए हैं. अमेरिका और ईरान के इस बीच भारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने तेहरान पर हफ्तेभर में परमाणु हथियार तैयार कर लेने का आरोप लगाया. इसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग की अटकलें तेज हो गई हैं.

ईरान पर अमेरिका के हमला करने की अटकलों के बीच भारत सरकार ने अहम फैसला किया है. इसके तहत ईरान में बदलते हालात को देखते हुए भारत सरकार और तेहरान में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर नई एडवाइजरी जारी की है. भारतीय दूतावास ने छात्रों, जायरीन, कारोबारियों और पर्यटकों समेत सभी भारतीयों को उपलब्ध परिवहन साधनों, खासकर कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान छोड़ने की सलाह दी है.

भारतीय दूतावास ने 23 फरवरी 2026 को जारी एडवाइजरी में कहा कि यह निर्देश 5 जनवरी 2026 को भारत सरकार की ओर से जारी सलाह के सिलसिले में है. इसमें आगे कहा गया है कि ईरान में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें 14 जनवरी 2026 की एडवाइजरी को भी दोहराया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों (PIOs) से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया था.

जारी एडवाइजरी के मुताबिक, सभी भारतीय नागरिकों को विरोध-प्रदर्शनों या भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने और तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है. दूतावास ने यह भी कहा है कि सभी भारतीय नागरिक अपने यात्रा और इमिग्रेशन से जुड़े दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र, हमेशा तैयार रखें.

दूतावास ने इमरजेंसी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. ये मोबाइल नंबर हैं: +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359. इसके अलावा मदद के लिए cons.tehran@mea.gov.in ईमेल आईडी पर भी संपर्क किया जा सकता है. भारतीय दूतावास ने अपील की है कि जो भारतीय नागरिक अभी तक दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे https://www.meaers.com/request/home लिंक के जरिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें.

यह लिंक दूतावास की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है. ऐसे में अगर ईरान में इंटरनेट बाधित होने की वजह से कोई भारतीय खुद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो भारत में मौजूद उनके परिवार के सदस्य भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

