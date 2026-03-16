ईरान युद्ध ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, कॉमर्स सेक्रेटरी ने दी ये बड़ी जानकारी

How Iran War Impact India: पिछले 18 दिनों से अमेरिका इजरायल के खिलाफ ईरान अकेला युद्ध लड़ रहा है. इस बीच ईरान ने एक अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर में सप्लाई-चैन का संकट उत्पन्न हो गया. भारत की बात करें तो 50 परेसेंट कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात की जाती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं. भारत सरकार ईरान से लगातार बातचीत कर रही है. वहीं, भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस युद्ध से भारत की बढ़ी मुश्किलों की जानकारी दी है.

कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस युद्ध की वजह से "लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. एयर कार्गो को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फ्लाइट्स में कुछ खराबी आई है." उन्होंने आगे कहा कि इन रुकावटों से भारत और इस इलाके के बीच ट्रेड फ्लो पर असर पड़ सकता है. राजेश अग्रवाल ने कहा, "इसका कुछ असर पड़ेगा. भारत से उनके इम्पोर्ट पर भी असर पड़ेगा क्योंकि वे भी कई कैटेगरी के लिए भारत पर निर्भर हैं."

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्ष इन समस्याओं को हल करने और ट्रेड चैनल को चालू रखने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष ऐसे समाधान खोजने में बहुत लगे हुए हैं जो इनमें से कुछ चुनौतियों का समाधान कर सकें. इसका कुछ असर हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं होगा." अग्रवाल ने यह भी कहा कि सरकार ने हालात पर नजर रखने और तेजी से जवाब देने के लिए एक सिस्टम बनाया है. उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का ज़िक्र करते हुए कहा, "हम DGFT के तहत एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाकर कुछ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जो हर रोज़ सुबह मिलती है."

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इस बीच, फरवरी के सरकारी ट्रेड डेटा से यह भी पता चला कि ट्रेड रेमेडीज़ और फैसिलिटेशन मेज़र्स पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ (DGTR) ने चीन से "PVC सस्पेंशन" के इम्पोर्ट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है. डेटा से पता चला, "DGTR ने चीन PR से 'PVC सस्पेंशन' के इम्पोर्ट के संबंध में एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है."