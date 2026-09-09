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सऊदी अरब पर हूतियों का बड़ा हमला, भारत ने खोला मोर्चा; नागरिकों और तेल ठिकानों को निशाना बनाने की कड़ी निंदा

India Condemns Houthi Attacks on Saudi Arabia: भारत ने सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमलों, खासकर आम नागरिकों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Sep 09, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:01 PM IST
सऊदी अरब पर हूतियों का बड़ा हमला, भारत ने खोला मोर्चा; नागरिकों और तेल ठिकानों को निशाना बनाने की कड़ी निंदा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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