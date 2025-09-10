कतर पर इजरायली हमले पर आ गया भारत का पक्ष, PM मोदी ने कतर के अमीर से की बात

India on Qatar Attack: इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद हमास के दफ्तर पर भारी बमबारी की थी. इस बमबारी में हमास से जुड़े 6 लोग मारे गए थे. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. इज़रायल ने दावा किया है कि उसने अमेरिका को इन्फॉर्म करके कतर पर हमला किया. इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए और कहा कि इजरायल ने हमले की जानकारी दी थी. इस हमले से कतर बेहद नाराज है.

इजरायली हमले के फौरन बाद मुस्लिम देशों समेत कई देशों ने कतर के समर्थन में बयान दिए हैं और इजरायली हमले की निंदा की. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की है और दोहा में हुए इजरायली हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की. पीएम मोदी ने एक्स पर यह जानकारी दी है.

PM मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है. हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं. भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है."

Spoke with Amir of Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani and expressed deep concern at the attacks in Doha. India condemns the violation of the sovereignty of the brotherly State of Qatar. We support resolution of issues through dialogue and diplomacy, and avoiding escalation.… — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

अब तक इजरायल ने इन मुस्लिम देशों पर कर चुका है हमला

गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट सुलग रहा है. गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल ने अब तक 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका है. इनमें सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान और अब कतर पर हमला किया है. कतर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क गया है. इजरायल ने जब ईरान पर हमला किया था, तो ईरान ने इजरायल पर पलटवार किया था. ईरान ने इजरायल में भीषण तबाही मचा दी थी. आखिरकार इजरायल को सीजफायर के लिए गुहार लगाना पड़ा था. अब इस हमले से एक नए मोर्चे पर युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है.