Zee Salaam

India on Qatar Attack: भारत ने कतर पर इजरायली हमले को लेकर अपना रुख साफ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली. दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:20 PM IST

कतर पर इजरायली हमले पर आ गया भारत का पक्ष, PM मोदी ने कतर के अमीर से की बात

India on Qatar Attack: इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में मौजूद हमास के दफ्तर पर भारी बमबारी की थी. इस बमबारी में हमास से जुड़े 6 लोग मारे गए थे. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. इज़रायल ने दावा किया है कि उसने अमेरिका को इन्फॉर्म करके कतर पर हमला किया. इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सामने आए और कहा कि इजरायल ने हमले की जानकारी दी थी. इस हमले से कतर बेहद नाराज है.

यह भी पढ़ें:- हाय रे दोस्ती! ऐसे दोस्त से तो 1000 दुश्मन बेहतर, ट्रंप ने कतर को दिया धोखा; इजरायल का साथ

इजरायली हमले के फौरन बाद मुस्लिम देशों समेत कई देशों ने कतर के समर्थन में बयान दिए हैं और इजरायली हमले की निंदा की. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की है और दोहा में हुए इजरायली हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की. पीएम मोदी ने एक्स पर यह जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें:- कतर और इजरायल के बीच होगा युद्ध तो कौन पड़ेगा भारी, जानकर हो जाएंगे शॉक

PM मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है. हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं. भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है."

अब तक इजरायल ने इन मुस्लिम देशों पर कर चुका है हमला

गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट सुलग रहा है. गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल ने अब तक 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर चुका है. इनमें सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान और अब कतर पर हमला किया है. कतर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव भड़क गया है. इजरायल ने जब ईरान पर हमला किया था, तो ईरान ने इजरायल पर पलटवार किया था. ईरान ने इजरायल में भीषण तबाही मचा दी थी. आखिरकार इजरायल को सीजफायर के लिए गुहार लगाना पड़ा था. अब इस हमले से एक नए मोर्चे पर युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है.

