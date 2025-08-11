इसराइल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीज़ों का होता है लेन-देन

India Yemen Relations: भारत का इजरायल से अच्छे संबंध हैं और भारत, इजरायल से हथियार खरीदता है. वहीं, इजरायल का कट्टर दुश्मन देश यमन से भी भारत का दोस्ताना रिश्ता है. भारतीय राजदूत ने सुहेल एजाज खान ने यमन के नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है.

यमन में भारतीय राजदूत 'सुहेल एजाज खान' ने सऊदी अरब के रियाद में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष 'रशद अल-अलीमी' से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों और आपसी हितों से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा की. इस बैठक में मिशन के डिप्टी चीफ अबू माथेन और प्रथम सचिव ऋषि त्रिपाठी भी शामिल हुए.

यमन में भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "राजदूत डॉ. सुहेल खान ने आज रियाद में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष, महामहिम डॉ. रशद अल-अलीमी @PresidentRashad से मुलाकात की, उनके साथ डीसीएम श्री अबू माथेन और प्रथम सचिव श्री ऋषि त्रिपाठी भी थे."

एक तरफ भारत और इजरायल के बीच कृषि तकनीक, रक्षा उपकरण समेत कई अन्य चीजों का व्यापार होता है. दूसरी ओर इजरायल का कट्टर दुश्मन देश यमन से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं.

भारत यमन को चावल, गेहूँ, चीनी, औषधि निर्माण, चीनी मिट्टी और उससे संबंधित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और जूस, कपड़ा सामग्री, पेट्रोलियम उत्पाद, सूत और कपड़े आदि निर्यात करता है.

वहीं, भारत, यमन से लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण, एल्युमीनियम और उससे बनी वस्तुएँ, सीसा और उससे संबंधित उत्पाद, विद्युत मशीनरी और उपकरण, तांबा और उससे बनी वस्तुएँ, तथा कच्ची खालें आयात करता है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यमन के बाज़ार में सक्रिय रैनबैक्सी, सिप्ला, सन फार्मा, एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड, कैडिला, वॉकहार्ट, ग्लेनमार्क, कोपरन लेबोरेटरीज लिमिटेड, ऑर्किड, मेडली और बायोकॉन जैसी अन्य कंपनियों के साथ भारत यमन के फार्मा आयात में शीर्ष पर है.