इसराइल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीज़ों का होता है लेन-देन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2875772
Zee SalaamMuslim World

इसराइल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीज़ों का होता है लेन-देन

India Yemen Relations: भारत की विदेश नीति हमेशा से नॉन अलाइनमेंट की रही है. यानी भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं है. आज दुनिया कई गुटों में बटी हुई है, फिर भी भारत तटस्थ होकर सभी ज्यादातर देशों के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाए रखने में कामयाब रहा है. इसका एक उदाहरण यह भी है कि इजरायल और यमन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन भारत के रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं. आज के इस खबर में हम भारत और यमन के बीच होने वाले व्यापार के बारे में जानेंगे.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:17 AM IST

Trending Photos

इसराइल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीज़ों का होता है लेन-देन

India Yemen Relations: भारत का इजरायल से अच्छे संबंध हैं और भारत, इजरायल से हथियार खरीदता है. वहीं, इजरायल का कट्टर दुश्मन देश यमन से भी भारत का दोस्ताना रिश्ता है. भारतीय राजदूत ने सुहेल एजाज खान ने यमन के नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है. 

यमन में भारतीय राजदूत 'सुहेल एजाज खान' ने सऊदी अरब के रियाद में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष 'रशद अल-अलीमी' से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों और आपसी हितों से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा की. इस बैठक में मिशन के डिप्टी चीफ अबू माथेन और प्रथम सचिव ऋषि त्रिपाठी भी शामिल हुए.

यमन में भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा, "राजदूत डॉ. सुहेल खान ने आज रियाद में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष, महामहिम डॉ. रशद अल-अलीमी @PresidentRashad से मुलाकात की, उनके साथ डीसीएम श्री अबू माथेन और प्रथम सचिव श्री ऋषि त्रिपाठी भी थे."

एक तरफ भारत और इजरायल के बीच कृषि तकनीक, रक्षा उपकरण समेत कई अन्य चीजों का व्यापार होता है. दूसरी ओर इजरायल का कट्टर दुश्मन देश यमन से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं. 
भारत यमन को चावल, गेहूँ, चीनी, औषधि निर्माण, चीनी मिट्टी और उससे संबंधित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और जूस, कपड़ा सामग्री, पेट्रोलियम उत्पाद, सूत और कपड़े आदि निर्यात करता है.

वहीं, भारत, यमन से लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण, एल्युमीनियम और उससे बनी वस्तुएँ, सीसा और उससे संबंधित उत्पाद, विद्युत मशीनरी और उपकरण, तांबा और उससे बनी वस्तुएँ, तथा कच्ची खालें आयात करता है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यमन के बाज़ार में सक्रिय रैनबैक्सी, सिप्ला, सन फार्मा, एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड, कैडिला, वॉकहार्ट, ग्लेनमार्क, कोपरन लेबोरेटरीज लिमिटेड, ऑर्किड, मेडली और बायोकॉन जैसी अन्य कंपनियों के साथ भारत यमन के फार्मा आयात में शीर्ष पर है.

TAGS

India Yemen RelationsIndia Israel relationsIsrael Yemen RelationsToday Newsmuslim world news

Trending news

UP News
पुलिस की छात्रों के साथ बदसलूकी पर AMU छात्र भड़के; प्रॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग
war on gaza
नेतन्याहू के खिलाफ इजराइलियों ने फूंका बिगुल; गाजा पर कब्जे की योजना के खिलाफ....
Pakistan News
हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर; फिर दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी
Gaza News
इजराइल ने कलम के सिपाहियों को बनाया निशाना; यहूदी फौज ने की पांच पत्रकारों की हत्या
Ajmer News
अजमेर पर चढ़ा Eid Milad Un Nabi का रंग; दरगाह पर महफिल-ए-सलाम की तैयारियां शुरू
UP News
फतेहपुर में शिवलिंग या मजार? BJP-हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर किया दावा
UP News
मदरसे को मिला ग्रांट; SDM की मंजूरी के बावजूद 'अवैध'? सीएम से शिकायत पर मचा हंगामा
Pakistan News
पाकिस्तान में मानसूनी बारिश का तांडव; बाढ़- बिजली संकट से हाहाकार, फन रेस रद्द
Assam news
असम में लागू हो राष्ट्रपति शासन? मुस्लिमों पर बुलडोजर एक्शन पर भड़के AIUDF नेता
Bangladesh news
यूनुस सरकार की तानाशाही पर UN में बवाल! शेख हसीना की पार्टी BAL से बैन हटाने की मांग
;