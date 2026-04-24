कर्ज और आर्थिक संकट में फंसे मालदीव को भारत का सहारा, दिया 30 अरब का राहत पैकेज

India’s Economic Assistance to Maldives: पड़ोसी मुल्क मालदीव गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है. टूरिज्म और आयत पर निर्भर मालदीव की डूबती अर्थव्यस्था को भारत ने सहारा दिया है. मालदीव को भारत ने करेंसी स्वैप प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपये की पहली किश्त देने की मंजूरी दी है. इस मदद का मालदीव की मोइज्जू सरकार ने स्वागत किया है.
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Maldives Crisis: आर्थिक संकट से जूझ रहे मालदीव के लिए भारत एक बार फिर सहारा बनकर सामने आया है. मुश्किल हालात में जब देश की वित्तीय स्थिति दबाव में है, तब भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है, जिससे मालदीव को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
माले स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक, भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपये की पहली किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. यह राशि दक्षिण एशियाई देशों के लिए बनी करेंसी स्वैप प्रोग्राम (मुद्र की अदला-बदली) के तहत दी जा रही है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब मालदीव की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव सरकार के बीच हुए समझौते का हिस्सा है. यह समझौता अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुआ था. उसी समय दोनों देशों ने इस प्रोजेक्टर पर रजामंदी जताई थी. इसके तहत जरूरत पड़ने पर मालदीव को विदेशी करेंसी उपलब्ध कराई जा सके.
इससे पहले मालदीव ने इसी व्यवस्था के तहत अक्टूबर 2024 में 40 करोड़ डॉलर की राशि ली थी, जिसकी समय सीमा अब पूरी हो गई है. इस राशि के भुगतान को लेकर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह कदम सरकार की अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
भारतीय उच्चायोग ने यह भी बताया कि साल 2012 में करेंसी स्वैप प्रोग्राम के शुरु होने के बाद से भारत अब तक मालदीव को कुल मिलाकर 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है. यह व्यवस्था मालदीव की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मददगार साबित हुई है.
मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है. इनकम के सीमित स्रोतों की वजह से सरकार को बार-बार बाहरी मदद की जरूरत पड़ रही है. ऐसे हालात में भारत की यह मदद न सिर्फ तुरंत राहत देने वाली है, बल्कि आने वाले समय में भी मालदीव की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करेगी.
भारत पहले भी कई बार मालदीव की मदद करता रहा है. पिछले साल भारत ने मालदीव के अनुरोध पर 10 करोड़ डॉलर के सरकारी ऋण पत्रों की समयसीमा बढ़ा दी थी, जिससे उस समय के आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिली थी. इस पूरी व्यवस्था का मकसद यह है कि जरूरत के समय सदस्य देशों को तुरंत विदेशी मुद्रा मिल सके, ताकि व्यापार और भुगतान से जुड़ी समस्याओं को संभाला जा सके. खासकर मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देश, जो टूरिज्म और आयात पर काफी निर्भर हैं, उनके लिए यह व्यवस्था आर्थिक संतुलन बनाए रखने में बहुत अहम मानी जाती है.