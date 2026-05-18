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Zee SalaamMuslim World‘खतरनाक उकसावे...’, UAE के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

‘खतरनाक उकसावे...’, UAE के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

Iran Drone Attack on UAE: भारत ने UAE के बराकाह न्यूक्लियर प्लांट पर हुए कथित ड्रोन हमले को लेकर गहरी चिंता जताई है. भारत ने इसे “खतरनाक उकसावे” की कार्रवाई बताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 18, 2026, 11:58 AM IST

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‘खतरनाक उकसावे...’, UAE के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

Iran Drone Attack: ईरान और यूएई के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. यूएई के अबू धाबी स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट को कथित ड्रोन हमले में निशाना बनाए जाने के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया है. इस घटना पर भारत ने भी गंभीर चिंता जताई है और इसे “खतरनाक उकसावे” की कार्रवाई बताया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाना बेहद गंभीर मामला है और इससे क्षेत्रीय तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है. मंत्रालय ने कहा, “यूएई के बराकाह न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाए जाने की घटना बेहद चिंताजनक है. इस तरह की कार्रवाइयां स्वीकार नहीं की जा सकतीं. भारत सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में लौटने की अपील करता है.”

यूएई अधिकारियों के मुताबिक हमला प्लांट की सुरक्षा सीमा के बाहर स्थित एक बिजली जनरेटर पर हुआ. घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का रेडियोएक्टिव रिसाव नहीं हुआ और न ही कोई व्यक्ति घायल हुआ है. यूएई प्रशासन का कहना है कि प्लांट की सभी यूनिट्स सामान्य रूप से काम कर रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है. हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ तकनीकी सिस्टम को अस्थायी रूप से आपातकालीन डीजल जनरेटर से जोड़ा गया.

IAEA ने जाहिर की चिंता
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है. एजेंसी ने कहा कि परमाणु प्रतिष्ठानों के आसपास किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई बेहद खतरनाक हो सकती है. IAEA ने सभी देशों से “अधिकतम सैन्य संयम” बरतने की अपील की और कहा कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. यूएई सरकार ने इस हमले को “बिना उकसावे का आतंकवादी हमला” बताया है. यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा. 

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सऊदी के तरफ से आया ड्रोन
हालांकि यूएई अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया और सुरक्षा सूत्रों ने ईरान समर्थित समूहों की भूमिका की आशंका जताई है. यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सऊदी अरब की पश्चिमी सीमा की तरफ से तीन ड्रोन यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे. इनमें से दो ड्रोन को सुरक्षा बलों ने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया, जबकि एक ड्रोन बिजली जनरेटर के पास गिरा, जिससे आग लग गई.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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