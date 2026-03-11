मोजतबा ख़ामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भारत ने ईरान को घुमाया फोन, जानें पूरा मामला

Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की. माना जा रहा है कि इस इलाके में संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बातचीत है. बातचीत का मकसद मौजूदा हालात पर चर्चा करना और इलाके की स्थिरता पर अपने विचार शेयर करना था.

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. फारस की खाड़ी में एक ज़रूरी समुद्री रास्ते, होर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई लगभग रुक गई है. इस समुद्री रास्ते को दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी ट्रेड रूट में से एक माना जाता है, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है.

तेल सप्लाई में संभावित रुकावट ने कई देशों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. भारत, जो इस इलाके से काफी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए हालात पर करीब से नज़र रख रहा है और डिप्लोमैटिक तौर पर एक्टिव बना हुआ है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री के साथ डिटेल में बातचीत की. उन्होंने लिखा कि दोनों नेताओं ने इलाके में चल रहे संघर्ष और उससे जुड़े नए डेवलपमेंट पर चर्चा की और संपर्क में रहने पर सहमत हुए.

ईरान में भी हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है. मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया. यह घोषणा उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद हुई. अली खामेनेई कुछ दिन पहले US और इज़राइल के हमलों में मारे गए थे, जिससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया था. जयशंकर और अराघची के बीच यह बातचीत नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति के बाद पहली मानी जा रही है. माना जा रहा है कि इस बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, डिप्लोमैटिक कोशिशों और भविष्य की संभावित स्थिति पर भी चर्चा होगी.

वहीं, भारत ने दूसरे बड़े देशों के साथ भी डिप्लोमैटिक संपर्क बनाए रखा है. विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से भी फोन पर बात की. इन बातचीत में मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात और ग्लोबल सुरक्षा पर इसके असर पर चर्चा हुई.

