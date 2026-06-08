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Iran Israel War Update: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है. भारत ने ईरान की यात्रा करने से बचने की अपील की है और वहां मौजूद भारतीयों से कहा है कि वे उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द देश छोड़ दें.
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार (8 जून) को जारी एक बयान में कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करनी चाहिए. दूतावास ने यह भी कहा कि जो भारतीय फिलहाल ईरान में मौजूद हैं, वे उपलब्ध परिवहन साधनों के जरिए वहां से निकलने का इंतजाम करें.
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था. बीते दिनों सीजफायर पर भी सहमति बनी, लेकिन इजरायली फौज लगातार लेबनान और ग़ज़ा में हमले कर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहा है. इतवार को ईरान ने इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए मिसाइलों की कई खेप दागी.
आज सोमवार को इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया. लगातार जंग को देखते हुए भारत सरकार कई बार एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने और वहां से जल्द लौटने की सलाह देती रही है. जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1800 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है.
विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में जानकारी दी थी कि 28 फरवरी के बाद से वेस्ट एशिया से लगभग 6 लाख 49 हजार यात्री भारत लौट चुके हैं. मंत्रालय का कहना है कि वह खाड़ी और वेस्ट एशिया के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है. साथ ही वहां रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को तरजीह दी जा रही है.
इस बीच सोमवार को ईरान और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ गया. ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइलों की कई खेप दागीं. यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायल के जरिये किए गए हमले के जवाब में बताया जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से लेबनान पर हमले रोकने को कहा था ताकि जंग खत्म करने के लिए समझौते की संभावना बनी रहे. इसके बावजूद इजरायल ने हमले जारी रखे, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की.
ईरानी हमले के बाद इजरायल ने भी जवाबी कदम उठाते हुए ईरान में 20 अलग-अलग जगहों पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है. इसके अलावा इजरायल ने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को भी रास्ते में रोक दिया. यमन में ईरान समर्थित हूती ग्रुप भी एक्टिव है. इजरायल ने ईरान के माहशहर मौजूद एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी निशाना बनाया. इस हमले में संयंत्र को मामूली नुकसान पहुंचने की खबर है.