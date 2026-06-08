Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /मिडिल ईस्ट में जंग की आंच तेज, भारत ने ईरान में मौजूद नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

मिडिल ईस्ट में जंग की आंच तेज, भारत ने ईरान में मौजूद नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

India Advisory for Iran: ईरान और इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग के आसार बढ़ गए हैं. सोमवार को इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला किया. इसके बाद भारत दूतावास ने भारतीय नागरिकों को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:59 PM IST
मिडिल ईस्ट में जंग की आंच तेज, भारत ने ईरान में मौजूद नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
Image Credit: भारत सरकार की ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए बड़ी एडवाइजरी

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मिडिल ईस्ट में जंग की आंच, भारत ने ईरान में मौजूद नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
iran news38 min ago
2
Uttar Pradesh news1 hr ago
3
Eid ul Adha 20263 hrs ago
4
West Bengal news5:55 AM IST
5
Rajasthan news4:24 AM IST