ईरानी हमले के बाद इजरायल ने भी जवाबी कदम उठाते हुए ईरान में 20 अलग-अलग जगहों पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है. इसके अलावा इजरायल ने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को भी रास्ते में रोक दिया. यमन में ईरान समर्थित हूती ग्रुप भी एक्टिव है. इजरायल ने ईरान के माहशहर मौजूद एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को भी निशाना बनाया. इस हमले में संयंत्र को मामूली नुकसान पहुंचने की खबर है.