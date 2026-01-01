भक्त अलापते रहे बॉयकॉट का राग, भारत-मालदीव व्यापार बढ़ गया तीन गुना

India Maldives Relations: बीते वर्ष भारत और मालदीव के रिश्तों में उस समय खटास आ गई थी, जब राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक मतभेदों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. 'इंडिया आउट' जैसे नारों, सैन्य मौजूदगी और आपसी अविश्वास से जुड़े मुद्दों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया. इस विवाद का असर न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर दिखा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और कूटनीतिक संवाद पर भी इसकी छाया पड़ी. हालांकि, समय के साथ दोनों देशों ने संवाद और व्यावहारिक सहयोग का रास्ता अपनाया और अब संकेत मिल रहे हैं कि भारत-मालदीव संबंध एक बार फिर पटरी पर लौट रहे हैं.

इस बदलते माहौल का सबसे बड़ा संकेत व्यापारिक आंकड़ों में दिखाई देता है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार बीते आठ सालों में करीब तीन गुना बढ़ गया है. वित्त वर्ष 2024- 25 में भारत का निर्यात दोगुना होकर 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है. वहीं, मालदीव से भारत का आयात भी खासा इजाफा हुआ है और यह आठ सालों में करीब 20 गुना बढ़कर 119 मिलियन डॉलर हो गया है. ये आंकड़े दोनों देशों की बढ़ती आर्थिक निर्भरता और संबंधों में आई स्थिरता को दर्शाते हैं.

भारत से मालदीव को भेजी जाने वाली वस्तुएं उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं. इनमें पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां, चावल, फल और सब्जियों जैसे जरुरी खाद्य पदार्थ शामिल हैं. इसके साथ ही मशीनरी, विद्युत उपकरण और परिवहन वाहन भी भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में हैं, जो मालदीव में बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर, भारत मुख्य रूप से मालदीव से मछली और समुद्री उत्पाद आयात करता है, जिनका रणनीतिक और आर्थिक महत्व काफी ज्याता बताया जाता है.

मालदीव इनसाइट समाचार पोर्टल में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोड़ आया है. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आठ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका मकसद सिर्फ तनाव को पीछे छोड़ना ही नहीं, बल्कि भविष्य के सहयोग की मजबूत नींव रखना भी है.

इन समझौतों में मालदीव को दी जाने वाली ऋण राहत एक अहम पहलू है, जिससे उसकी वार्षिक ऋण चुकौती का बोझ करीब 40 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 565 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन, यूपीआई- रुपे एकीकरण, मत्स्य पालन सहयोग, आवास परियोजनाएं, सुरक्षा सहायता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय भी शामिल हैं. साथ ही, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है.

पर्यटन के मोर्चे पर भी रिश्तों में सुधार साफ नजर आता है. बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक मालदीव का रुख करते हैं और बीते सालों में भारत लगातार उन शीर्ष देशों में शामिल रहा है, जहां से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे. इससे मालदीव की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, खासकर ऐसे समय में जब यूरोप या पूर्वी एशिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उतार-चढ़ाव होता है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और मालदीव के संबंध अब सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक परिपक्व और बहुआयामी साझेदारी का रूप ले चुके हैं. विश्वास, विकास और साझा दृष्टिकोण पर आधारित यह रिश्ता आने वाले समय में और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संधि के लागू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और निजी निवेश प्रवाह के और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

