Pakistan का UN में 'बेहूदा नाटक'; भारत बोला, ऑपरेशन सिंदूर में की थी ये गुजारिश

India Reply to Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है. UNGA में भारत ने पाकिस्तान के बयान को बेहूदा नाटक करार दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की गुजारिश पाकिस्तान ने की थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 27, 2025, 01:51 PM IST

India Reply to Pakistan: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बयान पर भारत ने कड़ा जवाब दिया और इसे बेहूदा नाटक करार दिया है. भारत ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने खुद सीजफायर की गुहार लगाई थी. साथ ही यह भी साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है.

भारत ने दी प्रतिक्रिया

यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान के बाद आया है. भारत में यूएन में कहा" आज सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सभा में बेहूदा नाटक किया और एक बार फिर आतंकवाद की महिमा गाई, जो उनके विदेश नीति का अहम हिस्सा है."

यही है भारत का साफ रुख

उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने पहले ही तय कर रखा है कि सभी मुद्दे द्विपक्षीय स्तर पर ही हल होंगे. इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है. यही भारत का पुराना और साफ रुख है.

पाकिस्तान पर गंभीर आरोप

भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पेटल गहलोत गहलोत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता है और बेतुकी कहानियों के जरिए अपनी असलियत छिपाने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि शहबाज़ शरीफ़ ने मई में हुए संघर्ष को लेकर झूठा बयान दिया.

गहलोत ने कहा,"रिकॉर्ड साफ है. 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर और हमले की धमकी दे रहा था. लेकिन, 10 मई को जब भारतीय सेनाओं ने कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए, तभी पाकिस्तान ने सीधे हमसे लड़ाई रोकने की गुहार लगाई. जिन रनवे और हैंगर को हमारी सेनाओं ने तबाह कर दिया, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं. अगर पाकिस्तान इसे अपनी जीत मानता है तो उसे मुबारक."

'द रेसिस्टेंस फ्रंट' को बचाने की कोशिश

भारतीय राजनयिक ने बताया कि 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'द रेसिस्टेंस फ्रंट' नामक आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश की थी. यह वही संगठन है जिसने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या की थी.

गहलोत ने पाकिस्तान की "दोहरी नीति" का भी उल्लेख किया. उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को सालों तक अपने देश में छुपाकर रखा और खुद को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताता रहा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री खुले तौर पर मान चुके हैं कि वे दशकों से आतंकी कैंप चला रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानी नेता बहावलपुर और मुरिदके में भारतीय हमलों में मारे गए आतंकियों को सम्मानित करते हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

india muslim news UNGA

Pakistan का UN में 'बेहूदा नाटक'; भारत बोला, ऑपरेशन सिंदूर में की थी ये गुजारिश
