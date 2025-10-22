Advertisement
Zee SalaamMuslim World

Afghanistan से भारत के रिश्ते हो रहे बेहतर, दिल्ली ने उठाया एक और बड़ा कदम

IND-AFG Relation: भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने काबुल में एंबेसी को बहाल करने का फैसला किया है. यह फैसला हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी की विजिट के बाद लिया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 22, 2025, 08:01 AM IST

IND-AFG Relation: भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने दूतावास को फिर से बहाल कर दिया है. अबतक टेक्निकल मिशन के तौर पर काम कर रहा दफ्तर अब आधिकारिक तौर पर भारतीय दूतावास के स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है. यह फैसला हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत के बाद लिया गया है.

क्या कहता है समझौता
समझौते के अनुसार, भारत फिलहाल अपने मिशन प्रमुख को 'चार्ज डी' अफेयर" के तौर पर नियुक्त करेगा और बाद में एक औपचारिक राजदूत की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, तालिबान की ओर से दो अफगान राजनयिकों को नवंबर तक नई दिल्ली भेजने का प्लान है. ये दोनों अफगानिस्तान दूतावास से अपना कामकाज संभालेंगे. हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन जिसे वे इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं को औपचारिक मान्यता नहीं दी है.

आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम कदम
यह कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है. भारत अब अफगानिस्तान के डेवलपमेंट कामों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ तालमेल भी बनाए रखेगा.

भारत सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा,"अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान लिए गए फैसले के मुताबिक, भारत सरकार काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन का दर्जा बहाल करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से भारतीय दूतावास के रूप में पुनर्स्थापित कर रही है. सरकार ने यह भी कहा कि यह कदम भारत की अफगानिस्तान के साथ आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारत ने अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन जून 2022 में काबुल से सुरक्षा आश्वासन मिलने पर **मानवीय सहायता वितरण की निगरानी के लिए 'टेक्निकल मिशन' फिर से शुरू किया गया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

