/पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन के लिए अब दूतावास जाने की जरूरत नहीं, UAE में लागू हुआ नया सिस्टम

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Indian Embassy UAE Consular Services: भारतीय दूतावास ने UAE में रहने वाले भारतीयों के लिए कॉन्सुलर सेवाओं से जुड़ा एक बड़ा बदलाव घोषित किया है. अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने 21 जुलाई को ऐलान किया कि 'अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स LLC' 22 जुलाई से पूरे UAE में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और दस्तावेज अटेस्टेशन की सेवाएं संचालित करेगा. ये सेवाएं देश भर में स्थापित 16 भारतीय कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर्स के माध्यम से उपलब्ध होंगी. यह नई व्यवस्था उस अस्थायी इन-हाउस सिस्टम की जगह लेगी जिसे इस महीने की शुरुआत में लागू किया गया था. दूतावास ने साफ किया है कि 22 जुलाई से पासपोर्ट, वीज़ा और अटेस्टेशन से जुड़ी सेवाएं अब सीधे अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास या दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में उपलब्ध नहीं होंगी, इन सेवाओं के लिए भारतीय नागरिकों को ICAC सेंटर्स का उपयोग करना होगा. यह कदम सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है.
आवेदक आधिकारिक पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट स्लॉट रोजाना सुबह 9 बजे और रात 9 बजे जारी किए जाते हैं. सभी ICACs सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे. दूतावास ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे अपॉइंटमेंट बुक करते समय सही सर्विस कैटेगरी चुनें और अपने तय समय से 15 मिनट पहले ही पहुंचें. 1 जुलाई, 2026 से संशोधित भारत सरकार की फीस के अलावा, 'अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स LLC' VAT सहित AED 19 की सर्विस फीस लेगा.
इस फीस में एप्लीकेशन फॉर्म भरना, दस्तावेज टाइप करना, फोटोग्राफी, फोटोकॉपी, प्रिंटआउट और घरेलू कूरियर डिलीवरी शामिल है. हालांकि, तत्काल पासपोर्ट, नवजात शिशु के रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी सर्टिफिकेट (EC) और 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़न के लिए सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी. इन सेवाओं के लिए आवेदक बिना पहले से अपॉइंटमेंट लिए सीधे एम्बेसी जा सकते हैं. आवेदन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे.
विवाद कैसे शुरू हुआ
अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने नवंबर 2025 में टेंडर जारी करने के बाद 'अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स LLC' को आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था. कंपनी को 1 जुलाई से पासपोर्ट, वीज़ा और अटेस्टेशन सेवाओं का काम संभालना था. असफल बोलीदाताओं द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में खरीद प्रक्रिया को चुनौती देने के बाद इस बदलाव में देरी हुई. कानूनी कार्यवाही के दौरान अबू धाबी में दूतावास और दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सीधे पासपोर्ट, वीज़ा और अटेस्टेशन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फिर से शुरू कर दी. यह लगभग 17 सालों में पहली बार था जब इन मिशनों ने इन सेवाओं को इन-हाउस संभाला था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने टेंडर को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया कानूनी रूप से सही नहीं थी. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक महीने के भीतर नए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) जारी करे. इसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तर्क दिया कि टेंडर प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से विदेशों में भारतीय मिशनों में जरूरी कॉन्सुलर सेवाओं में रुकावट आ सकती है. 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिससे वह आदेश लागू रहा.