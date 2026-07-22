/पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन के लिए अब दूतावास जाने की जरूरत नहीं, UAE में लागू हुआ नया सिस्टम

Indian Embassy UAE Consular Services: भारतीय दूतावास ने UAE में रहने वाले भारतीयों के लिए कॉन्सुलर सेवाओं से जुड़ा एक बड़ा बदलाव घोषित किया है. अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने 21 जुलाई को ऐलान किया कि 'अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स LLC' 22 जुलाई से पूरे UAE में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और दस्तावेज अटेस्टेशन की सेवाएं संचालित करेगा. ये सेवाएं देश भर में स्थापित 16 भारतीय कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर्स के माध्यम से उपलब्ध होंगी. यह नई व्यवस्था उस अस्थायी इन-हाउस सिस्टम की जगह लेगी जिसे इस महीने की शुरुआत में लागू किया गया था. दूतावास ने साफ किया है कि 22 जुलाई से पासपोर्ट, वीज़ा और अटेस्टेशन से जुड़ी सेवाएं अब सीधे अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास या दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में उपलब्ध नहीं होंगी, इन सेवाओं के लिए भारतीय नागरिकों को ICAC सेंटर्स का उपयोग करना होगा. यह कदम सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है.