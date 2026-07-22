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पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन के लिए अब दूतावास जाने की जरूरत नहीं, UAE में लागू हुआ नया सिस्टम

Indian Embassy UAE Consular Services: UAE में भारतीय दूतावास ने अपनी कॉन्स्युलर सेवाओं में अहम बदलाव किए हैं. 22 जुलाई से भारतीय पासपोर्ट, वीज़ा और दस्तावेज़ अटेस्टेशन से जुड़ी सेवाएं देश भर में मौजूद 16 भारतीय कॉन्स्युलर एप्लीकेशन सेंटर्स के जरिए उपलब्ध होंगी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:53 AM IST
पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन के लिए अब दूतावास जाने की जरूरत नहीं, UAE में लागू हुआ नया सिस्टम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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