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लेबनान में UN शांति सैनिकों पर हमले के बाद भारत का फूटा गुस्सा, दी सख्त चेतावनी

India Condemned Attack Lebanon: भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और "ब्लू हेलमेट्स" के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया. इस हिंसा को अस्वीकार्य बताते हुए, भारत ने जवाबदेही की मांग की और शांति रक्षक बलों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया है. साथ ही चेतावनी भी जारी की है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:56 AM IST

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लेबनान में UN शांति सैनिकों पर हमले के बाद भारत का फूटा गुस्सा, दी सख्त चेतावनी

India Condemned Attack Lebanon: भारत ने दक्षिणी लेबनान में तैनात UN शांति सैनिकों पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा और हिफाजत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने कहा, "शांति सैनिक मुश्किल हालात में काम करते हैं और संघर्ष वाले इलाकों में UN के आदेश के तहत तैनात होते हैं. शांति स्थापना असल में बहुपक्षवाद का ही एक रूप है. शांति सैनिकों की सुरक्षा और हिफ़ाज़त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए."

उन्होंने जवाबदेही को मजबूत करने में भारत की भूमिका पर रोशनी डालते हुए कहा कि नई दिल्ली ने UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2589 को आगे बढ़ाया था, जिसका मकसद शांति सैनिकों के खिलाफ़ होने वाले अपराधों के लिए जवाबदेही तय करना है. उन्होंने आगे कहा, "भारत, UNIFIL में तैनात UN शांति सैनिकों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है. हम शहीद हुए 'ब्लू हेलमेट्स' को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं."

यह भी पढ़ें:- ईरान जंग में फंसा सुपरपावर; रिजीम चेंज पर ट्रंप के दावे बनाम हकीकत

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यह बयान तब आया जब संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान (UNIFIL) ने बताया कि रविवार को दक्षिणी लेबनान के अदचित अल कुसैर के पास UN की एक चौकी पर एक मिसाइल गिरने से एक शांति सैनिक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. UNIFIL ने अपने बयान में कहा कि मिसाइल कहां से आई, इसका पता नहीं चल पाया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही, उन्होंने शहीद शांति सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल सैनिक के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई.

UNIFIL ने हमले की निंदा की
बयान में कहा गया, "इस संघर्ष में 'ब्लू लाइन' के दोनों तरफ़ बहुत से लोगों की जान जा चुकी है. इसका कोई सैन्य हल नहीं है. हिंसा अब बंद होनी चाहिए." एक अलग बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने दोहराया कि UN शांति स्थापना असल में बहुपक्षीय सहयोग का ही एक रूप है और इसे बेहद मुश्किल हालात में अंजाम दिया जाता है. उसने इन हमलों की निंदा की और सभी पक्षों से UN के आदेश के तहत तैनात सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. बयान में कहा गया, "हम UNIFIL में तैनात UN शांति सैनिकों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा करते हैं और शहीद हुए 'ब्लू हेलमेट्स' को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं. हम सभी पक्षों से शांति सैनिकों की सुरक्षा और हिफ़ाज़त सुनिश्चित करने की अपील करते हैं."

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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