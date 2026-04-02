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भारत-ताजिकिस्तान रिश्तों को नई उड़ान, 5वें FOC दौर में सहयोग को मिली रफ्तार

India Tajikistan Partnership: भारत और ताजिकिस्तान ने  विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर आयोजित किया. दोनों पक्षों ने राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और कांसुलर मामलों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की स्थिति की व्यापक समीक्षा की.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:30 AM IST

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India Tajikistan Partnership: भारत और ताजिकिस्तान ने बुधवार (1 अप्रैल) को ताजिकिस्तान के दुशांबे में विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर आयोजित किया. विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि परामर्श की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष की ओर से सचिव (पश्चिम) राजदूत सिबी जॉर्ज और ताजिक पक्ष की ओर से विदेश मामलों के उप मंत्री इदिबेक कलंदर ने की.

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और कांसुलर मामलों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की स्थिति की व्यापक समीक्षा की. दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय ढांचों के भीतर सहयोग पर भी चर्चा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

इस यात्रा के दौरान, सचिव (पश्चिम) ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन से मुलाकात की। बैठक में, दोनों पक्षों ने आपसी रूप से लाभकारी साझेदारी को और मजबूत करने और द्विपक्षीय जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाने के तरीकों पर चर्चा की. बयान में यह भी बताया गया कि सचिव (पश्चिम) ने दुशांबे में भारतीय समुदाय और 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' के साथ भी बातचीत की और भारत-ताजिकिस्तान संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की.

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इस अवसर पर, उन्होंने दुशांबे में सदरिद्दीन ऐनी के नाम पर ताजिक स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी, खुजंद में ताजिक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड ट्रेड, और कुलोब में प्रोफेशनल टेक्निकल इनोवेशन लिसियम में तीन 'इंडिया कॉर्नर्स' का उद्घाटन किया. उन्होंने मिर्ज़ो तुरसुन्ज़ोदा के नाम पर ताजिक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स को भारतीय वाद्ययंत्रों का एक सेट भी भेंट किया, और दोनों देशों के बीच खेल और युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय लड़कों और लड़कियों की फुटबॉल टीमों को 'मेड-इन-इंडिया' फुटबॉल सेट दान किए.

बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि सचिव (पश्चिम) की यह यात्रा भारत की 'विस्तारित पड़ोस' (Extended Neighbourhood) नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ताजिकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है; इन देशों के साथ भारत के मित्रता और सहयोग के लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं. यह भी उल्लेख किया गया कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सुविधा की किसी तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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