PAK का मददगार तुर्की से भारत की बैठक; इस जरूरी मुद्दे पर दोनों पक्षों में हुई चर्चा

Turkey India Relations: भारत लंबे समय से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को झेल रहा है. पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस संघर्ष के दौरान तुर्की, अज़रबैजान और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की. खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इस संघर्ष के दौरान तुर्की में बने बायराक्तार TB2 और YIHA कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया था. अब एक हैरान कर देने वाली खबर यह है कि भारत और तुर्की के बीच हुए 12वें विदेश कार्यालय परामर्श के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा की गई है.

भारत और तुर्की ने बुधवार (8 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श (FoC) का 12वां दौर का आयोजित किया, जहाँ दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की. इसके अलावा इस बैठक में भारत और तुर्की के बीच व्यापार और निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग, लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई.

तुर्की और भारत के बीच अगले दौर की होगी परामर्श बैठक

इस परामर्श की अध्यक्षता भारतीय पक्ष की ओर से सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और तुर्की पक्ष की ओर से विदेश मामलों के उप मंत्री बेरिस एकिनसी ने की. FoC का पिछला दौर जून 2022 में अंकारा में आयोजित किया गया था. भारत की विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. दोनों पक्ष आपसी सुविधा की तारीखों पर तुर्की में परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए.

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ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे तुर्की के ऑफिसर

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान न सिर्फ तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सैन्य ऑफिसर इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौजूद थे और भारत के खिलाफ पाक आर्मी की मदद कर रहे थे. इस संघर्ष में कथित तौर पर तुर्की के दो सैन्य ऑफिसर भी मारे गए थे.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में तुर्की का बॉयकार्ट

इसके बाद भारत में तुर्की को बॉयकार्ट करने का अभियान चला, जिसका तुर्की के पर्यटन पर बुरा असर पड़ा. वर्ष 2024 में भारत से 330,985 लोग तुर्की पर्यटन के लिए गए. वहीं, बॉयकार्ट अभियान के बाद 250,762 लोग तुर्की गए. यानी भारत से तुर्की पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों में एक ही वर्ष में 24.24% की कमी आई. इसके साथ ही नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक तुर्की कंपनी की एयरपोर्ट सर्विस सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द कर दी है.