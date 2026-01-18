तेल से टेक तक; शेख मोहम्मद का दिल्ली दौरा बदल देगा भारत-UAE के रिश्तों की तस्वीर

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldतेल से टेक तक; शेख मोहम्मद का दिल्ली दौरा बदल देगा भारत-UAE के रिश्तों की तस्वीर

UAE President India Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद 19 जनवरी को भारत आएंगे. यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी. इस दौरे में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी. दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे. राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:04 PM IST

Trending Photos

India UAE Relation: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मजबूत होते रिश्तों के बीच एक अहम कूटनीतिक मुलाकात होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है.

यह UAE के राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी. पिछले एक दशक में यह उनकी भारत की कुल पांचवीं यात्रा है. इस दौरे को दोनों देशों के बीच हालिया उच्चस्तरीय मुलाकातों के बाद मजबूत रिश्तों को एक नया आयाम मिलेगा. UAE के राष्ट्रपति का दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिकी धमकियों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और ईरान में विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है. 

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस यात्रा से पहले भी भारत और यूएई के बीच कई अहम दौरों से रिश्तों को मजबूती मिली है. इनमें सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा और अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की भारत यात्रा शामिल है.

भारत और यूएई के रिश्ते सियासी, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर काफी मजबूत और बहुआयामी माने जाते हैं. दोनों देशों के बीच नजदीकी संबंधों की नींव मजबूत राजनीतिक भरोसे, सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक साझेदारी पर टिकी हुई है. भारत और यूएई एक-दूसरे के शीर्ष व्यापारिक और निवेश साझेदारों में शामिल हैं.

इन रिश्तों को और मजबूती देने में कई अहम समझौतों और व्यवस्थाओं की भूमिका रही है. इनमें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम (LCS) और द्विपक्षीय निवेश संधि शामिल हैं. इन व्यवस्थाओं के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को आसान बनाया गया है. भारत और यूएई के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी है. इसमें लंबे समय के लिए ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े समझौते शामिल हैं. यह ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों का एक अहम हिस्सा माना जाता है.

विदेश मंत्रालय के जरिये जारी बयान के मुताबिक, यह यात्रा भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत नए क्षेत्रों की पहचान करने और आगे की दिशा तय करने का मौका देगी. इस दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. इन मुद्दों पर भारत और यूएई के विचारों में काफी हद तक समानता बताई गई है.

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1972 में हुई थी. उसी साल यूएई ने भारत में अपना दूतावास खोला था. इसके एक साल बाद यानी 1973 में भारत ने यूएई में अपना दूतावास स्थापित किया था. संयुक्त राष्ट्र में भी भारत और यूएई के बीच अच्छा सहयोग देखने को मिलता है. इसके अलावा दोनों देश कई बहुपक्षीय मंचों का भी हिस्सा हैं. इनमें ब्रिक्स (BRICS), I2U2 (भारत-इजराइल-यूएई-यूएसए) और यूएफआई (यूएई-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय मंच शामिल हैं.

यूएई को भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए जी20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था. यह भी दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और भरोसे को दिखाता है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की यह यात्रा भारत और यूएई के रिश्तों को और आगे बढ़ाने में अहम मानी जा रही है. इस दौरान दोनों देशों के नेतृत्व के बीच बातचीत से व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत नए रास्ते तलाशे जाएंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Delhi Riots के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर चंद्रचूड़ की दो टूक; दोष साबित नहीं, तो जेल क्यों?

