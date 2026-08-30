/भारत-उज्बेकिस्तान की दोस्ती को नई उड़ान, 2030 तक 5 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

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India Uzbekistan Trade Deal: भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने आपसी ताल्लुकात को नई बुलंदी देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. दोनों मुल्कों ने मौजूदा करीब एक अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार को साल 2030 तक बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के दौरान कारोबार, यूरेनियम की लॉन्ग टर्म सप्लाई, खनिज संसाधन, कपड़ा, स्वास्थ्य, दवा, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी.
विदेश सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शनिवार (29 अगस्त) शाम ताशकंद पहुंचे थे. हवाई अड्डे पर रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के तहत यंगी उज्बेकिस्तान पार्क में मौजूद स्वतंत्रता स्मारक पर फूल अर्पित किए.
सिबी जॉर्ज के मुताबिक, दिन के कार्यक्रमों के बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक निजी रात्रिभोज का भी इंतजाम किया. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान कई नई पहलों का ऐलान किया गया, जो दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरे के दौरान रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े राजकीय सम्मान "ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ द हाईएस्ट डिग्री" से भी नवाजा गया. विदेश सचिव ने कहा कि यह सम्मान उज्बेकिस्तान की तरफ से भारत के साथ अपने रिश्तों को दी जाने वाली अहमियत को जाहिर करता है. साथ ही, यह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दोनों मुल्कों के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में दिए गए योगदान की भी पहचान है.
दोनों देशों ने अपनी साझेदारी के अलग-अलग पहलुओं पर आगे की कार्रवाई को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक व्यवस्था बनाने पर भी रजामंदी जताई है. इस व्यवस्था का मकसद दोनों मुल्कों के बीच तय किए गए सहयोग को आगे बढ़ाना, उसकी निगरानी करना और जरूरत के मुताबिक उसे नई दिशा देना होगा.
विदेश सचिव सिबी जॉर्ज ने दौरे के दौरान हुई बातचीत के अहम नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को यूरेनियम की आपूर्ति के लिए लंबे समय के इंतजाम को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है. यह बातचीत दोनों देशों के बीच ऊर्जा और खनिज से जुड़े सहयोग के लिहाज से अहम मानी जा रही है.
कारोबार और आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी दोनों देशों ने बड़ा लक्ष्य तय किया है. फिलहाल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है. दोनों नेताओं ने इसे साल 2030 तक बढ़ाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने का इरादा जाहिर किया है. इस मकसद को हासिल करने के लिए दोनों मुल्कों के बीच अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया.
बातचीत के दौरान खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ कपड़ा उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाओं और दवा क्षेत्र में आपसी भागीदारी मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया. इसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने की जरूरत पर जोर रहा. इन क्षेत्रों को दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों को विस्तार देने के लिए अहम माना गया है.
विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कुल मिलाकर भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों को नई रफ्तार देने वाला रहा है. दोनों देशों के बीच शिक्षा, कारोबार और वाणिज्य, संस्कृति, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण और लोगों के बीच आपसी मेलजोल जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में अच्छे नतीजे सामने आए हैं.
इसके साथ ही खनन और यूरेनियम के क्षेत्र में भी अहम प्रगति हुई है. इन तमाम पहलुओं को मिलाकर दोनों देशों के रिश्तों को एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी की तरफ ले जाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ है. विदेश सचिव के मुताबिक, यह ढांचा आने वाले वक्त में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आपसी सहयोग को और व्यापक बनाने में मदद करेगा.