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भारत-उज्बेकिस्तान की दोस्ती को नई उड़ान, 2030 तक 5 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

PM Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल उज्बेकिस्तान के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने पर सहमति जताई. दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को करीब 1 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया. साथ ही दोनों देश की सरकारों का यूरेनियम, खनिज, स्वास्थ्य, दवा, कपड़ा और एग्रीकल्चर फील्ड में सहयोग पर भी जोर रहा है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 30, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:26 PM IST
भारत-उज्बेकिस्तान की दोस्ती को नई उड़ान, 2030 तक 5 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य
Image Credit: भारत और उजबेकिस्तान में कई मुद्दों पर हुई अहम डील

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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