फिलिस्तीन पर भारत सरकार के इस कदम से अंधभक्तों को लग सकती है मिर्ची

Palestine News: गज़ा में हमास के बहाने इजरायल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार को लेकर दुनिया भर के देश चिंतित हैं और इजरायल के खिलाफ खड़े हैं. ऐसे में भारत की सरकार भी मानवता और अपनी पुरानी विदेश नीति के तहत फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ी हुई.

दरअसल, शुक्रवार (12 सितंबर) को फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई. इस दौरान एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क को मान्यता देने और गज़ा में जंग को खत्म करने को लेकर वोटिंग हुई. इस वोटिंग में 142 देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया और 10 इजरायल के समर्थन में वोट किया, जबकि 12 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. ध्यान देने वाली बात तो यह है कि भारत ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया.

भारत सरकरा की हो रही तारीफ

इस वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर भारत की जमकर तारीफ हो रही है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार से फिलिस्तीनियों के साथ मजबूती खड़े होने और इजरायली नरसंहार का खुलकर विरोध करने की मांग की थी. इस मांग को भारत की राजनीतिक में बड़ी बहस छिड़ गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलिस्तीनियों को मिलेगा उनका मुल्क

बता दें कि इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नाम दिया गया है. इसकी अगुवाई सऊदी अरब और फ्रांस ने किया. न्यूयॉर्क डिक्लेरिशन के तहत फिलिस्तीनियों के लिए एक फिलिस्तीन राष्ट्र और यहूदियों के लिए इजरायल को मान्यता देने की बात कही गई. साथ ही इस डिक्लेरेशन के तहत गज़ा में जंग को खत्म करने और इजरायली सैनिकों की वापसी की बात कही गई है. न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के तहत हमास को सरेंडर करना होगा और गज़ा में हमास की सरकार को खत्म करना होगा.

भारत में इजरायली समर्थकों इस फैसले से हैं नाराज?

वहीं, इजरायल और अमेरिका समेत 10 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया. इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से शांति नहीं, बल्कि हमास को पुरस्कार दिया जा रहा है. अब सवाल यह उठता है कि भारत में जितने नफरती मानसिकता के लोग हैं, जो फिलिस्तीनियों के नरसंहार का समर्थन कर रहे थे और इजरायल को सही बता रहे थे. वे भारत के इस कदम का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे?