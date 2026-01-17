ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों ने किया बड़ा खुलासा, जमीनी हकीकत जान चौंक जाएंगे आप

Advertisement
Iran News: ईरान में हिंसक प्रदर्शन थमने लगे हैं. इस बीच ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने देश वापिस लौट रहे हैं. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों और उनके परिवार वालों ने कहा कि ईरान में स्थिति सामान्य है और वे लोग सुरक्षित थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:51 AM IST

Iran News: ईरान में बड़ी तादाद में भारतीय छात्र और व्यापारी रहते हैं. साथ ही भारत से मुस्लिम तीर्थयात्री ईरान भी जाते हैं. इस बीच ईरान में हिंसक प्रदर्शन और अमेरिका द्वारा हमले की धमकी की वजह से छात्रों के परिवार वाले चिंतित थे. भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी करके ईरान छोड़ देने की अपील की थी. अब भारतीय नागरिक ईरान से वापिस लौटने लगे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान से लौट रहे भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों के स्वागत के लिए उनके परिजन उत्साह और राहत के साथ इंतजार करते नजर आए. 

बीते कुछ दिनों से ईरान में इंटरनेट बंद होने की खबरों ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अपनों की सुरक्षित वापसी ने सभी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी. एक परिवार के सदस्य ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनकी मां और मौसी तीर्थयात्रा के लिए ईरान गई थीं. उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट बंद था, इसलिए हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे. यह हमारे लिए बहुत चिंता का समय था. उन्होंने कहा कि अब हम बहुत उत्साहित हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं.

एक अन्य परिजन ने बताया कि उनकी मां 7 जनवरी को तीर्थयात्रा के लिए ईरान पहुंची थीं. पहले दो दिनों तक उनसे नियमित बातचीत होती रही, लेकिन 8 जनवरी के बाद इंटरनेट बंद हो गया और संपर्क पूरी तरह टूट गया. उन्होंने कहा कि उनकी मां ने पहले ही बताया था कि वहां सब सामान्य है. इसके बाद बात नहीं हो सकी, लेकिन अब उनके लौटने की खबर से बहुत राहत मिली है.

एयरपोर्ट पर आए एक व्यक्ति ने मीडिया से बातचती करते हुए कहा "ईरान में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं. कुछ लोग दंगे और अशांति की बातें फैला रहे थे, लेकिन हमारी मां से जो बात हुई, उसके मुताबिक वहां सब ठीक था." उन्होंने कहा कि ईरानी सरकार हालात को संभाल रही है और भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, हमारी बहुत मदद कर रही है.

एक अन्य लौटे नागरिक ने कहा, "हम पूरी तरह सुरक्षित थे. कुछ भी गलत नहीं हुआ. हमने अपनी तरफ से ही वापसी की." एक और यात्री ने बताया, "इंटरनेट नियंत्रण के उद्देश्य से बंद किया गया था. कोई असामान्य स्थिति नहीं थी. ऐसी बातें हर देश में होती रहती हैं. पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ सामान्य था."

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

