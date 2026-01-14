अमेरिका करेगा हमला, किसी भी हालत में ईरान से बाहर निकलें भारतीय नगरिक

India Advisory for Indians During Iran Unrest: अमेरिका इजरायल पर कभी भी हमला कर सकता है, वहीं, ईरान भी अमेरिका और इजरायल दोनों के खिलाफ अकेले लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. इन सब के बीच ईरान में पढ़ने के लिए गए भारतीय छात्रों की चिंताएं बढ़ गई हैं. भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों और अन्य पेशेवर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर तुरंत ईरान छोड़ने की अपील की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका ईरानी लोगों की मदद के लिए आ रहा है. उन्होंने ईरान में मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से आह्वान किया कि वे प्रदर्शन जारी रखें और संस्थाओं पर कब्जा कर लें. ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ईरान पर हमले की आशंका बढ़ गई है.

ईरान में जंग के आसार को देखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में लिखा है कि भारत सरकार की 5 जनवरी 2025 को जारी की गई एडवाइजरी को जारी रखते हुए, और ईरान में बदलते हालात को देखते हुए, जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं (स्टूडेंट, तीर्थयात्री, बिजनेस करने वाले और टूरिस्ट) उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कमर्शियल फ्लाइट समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दें.

भारतीय एंबेसी ने कहा कि यह दोहराया जाता है कि सभी भारतीय नागरिकों और पीआईओ को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध या प्रदर्शन वाली जगहों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी डेवलपमेंट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखनी चाहिए."

भारतीय दूतावास ने ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अपने ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें पासपोर्ट और आईडी शामिल हैं, अपने पास रखें. इस बारे में किसी भी मदद के लिए वे भारतीय दूतावास से संपर्क करें. भारतीय दूतावास की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नीचे दी गई है : मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359.

भारतीय दूतावास ने अपील करते हुए कहा कि ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों से अपील है कि जिन्होंने भारतीय दूतावास में रजिस्टर नहीं किया है वे इस लिंक (https://www.meaers.com/request/home) पर जाकर रजिस्टर करें. यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर कोई भारतीय नागरिक ईरान में इंटरनेट की दिक्कतों की वजह से रजिस्टर नहीं कर पाता है, तो भारत में उनके परिवारों से अपील है कि वे रजिस्टर करें.