UAE में भारतीय दूतावास ने अबू धाबी घटना में भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया

India on Abu Dhabi Incident: UAE में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को अबू धाबी में मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया है. भारतीय दूतावास ने कहा कि वह सभी संभव सहायता और मदद देने के लिए UAE के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भारत का दूतावास आज अबू धाबी में मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है. दूतावास सभी संभव सहायता और मदद देने के लिए UAE के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है."

दरअसल, ईरान ने UAE की राजधानी अबू धाबी पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. जब UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम करने के लिए उसे बीच में ही रोक दिया, तो उसका मलबा जमीन पर आ गिरा. इस घटना के दौरान यह मलबा एक भीड़भाड़ वाले इलाके में जा गिरा. इस मलबे की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है. UAE ने बताया गया कि इस घटना में पाकिस्तानी और भारतीय नागरिकता वाले दो लोगों की मौत हो गई और अमीराती, जॉर्डन और भारतीय नागरिकता वाले तीन लोगों को गंभीर से लेकर मध्यम चोटें आईं. हालात को देखते हुए अधिकारियों ने खबर फैलाने के मामले में सावधानी बरतने की अपील की है.

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UAE ने दी ये सलाह

UAE ने आगे कहा गया, "जनता को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही लें और अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाने से बचें." मिसाइल को रोके जाने के घातक परिणाम गुरुवार को तब सामने आए, जब गिरते मलबे ने एक व्यस्त सड़क पर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. ये मौतें खास तौर पर स्वेहान स्ट्रीट पर हुईं, जब आने वाले खतरे को बेअसर करने के लिए हवाई रक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किए गए थे. पीड़ितों की मदद करने और कई वाहनों को हुए नुकसान को संभालने के लिए घटनास्थल पर तुरंत आपातकालीन सेवाएं भेजी गईं.

ईरान पर कब हुआ था हमला

गौरतलब है कि 28 मार्च को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया. इस हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद IRGC ने पूरे मध्य पूर्व में तबाही मचा दी और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया. इजरायल और मध्य पूर्व के कई अन्य देशों पर हमले अभी भी जारी हैं. इन हमलों के कारण पूरे मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. इसके अलावा, ईरान और इजरायल के बीच युद्ध ने कई देशों में तेल और गैस का गंभीर संकट पैदा कर दिया है.