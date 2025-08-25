घर से लौटे 24 घंटे भी नहीं गुजरे, सऊदी अरब में सिराजुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत; परिवार पर टूटा दुख का पहाड़
Saudi Arabia News: सऊदी अरब के दम्माम में केरल के 43 साल के प्रवासी सनीर सिराजुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वे दो साल बाद छुट्टी मनाकर लौटे थे. महज 24 घंटे में यह हादसा हो गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:21 PM IST

Saudi Arabia News: सऊदी अरब के दम्माम से दर्दनाक खबर आई है. जहां केरल के रहने वाले 43 साल के भारतीय प्रवासी सनीर सिराजुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वह 2 साल बाद छुट्टियां बिताकर परिवार से मिलकर महज 24 घंटे पहले ही सऊदी लौटे थे. 24 अगस्त को जब वह काम पर नहीं पहुंचे तो नियोक्ता उन्हें देखने पहुंचे और बेहोश पाया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 

दरअसल, केरल के रहने वाले सनीर पिछले दो साल से सऊदी अरब में दम्माम के फैसलिया इलाके में एक घर के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था. लगातार मेहनत करने के बाद उसे 2 साल बाद अपने परिवार से मिलने छुट्टी मिली थी. वह अगस्त 23 की सुबह अपने परिवार से मुलाकात कर लौटकर सऊदी पहुंचा था. 

छुट्टियों में उसने अपने परिवार, पत्नी और दो बच्चों के साथ समय बिताया था. परिवार के साथ वक्त गुजारकर जब वह लौटकर आया, तो सभी उम्मीदों और सपनों के साथ अपनी नौकरी पर वापस लौटा था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अगले ही दिन यानी 24 अगस्त की सुबह जब सनीर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा, तो उसका नियोक्ता (मालिक) उसके कमरे में पहुंचा. वहां उसने देखा कि सनीर बेहोश हालत में पड़ा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है. फौरन इसकी सूचना स्थानीय आपात सेवा को दी गई.

सऊदी रेड क्रीसेंट एम्बुलेंस विभाग ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल ले जाया. दम्माम सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि सनीर की मौत हो चुकी है. मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक बताया गया. सनीर के निधन से उसका परिवार गहरे सदमे में है. उसकी बीवी और दो छोटे बच्चों के लिए यह खबर असहनीय है. जिन बच्चों ने अभी-अभी पिता के साथ कुछ दिन बिताए थे, वे अब जीवनभर उनकी कमी महसूस करेंगे.

शव को भेजा जाएगा केरल
सनीर का शव इस वक्त दम्माम सेंट्रल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा गया है. कानूनी और दूतावास की प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उसका पार्थिव शरीर केरल भेजा जाएगा. इस पूरे मामले की देखरेख समाजसेवी और परोपकारी शाजी वायनाड कर रहे हैं. शाजी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और स्पॉन्सर्स के सहयोग से शव को जल्द ही भारत भेजने की तैयारी की जा रही है.

