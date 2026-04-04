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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत की बड़ी कामयाबी, LPG लेकर होर्मुज से जहाज

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारतीय झंडे वाला एक जहाज 'ग्रीन सांववी', 46,650 मीट्रिक टन LPG लेकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:24 PM IST

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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत की बड़ी कामयाबी, LPG लेकर होर्मुज से जहाज

Middle East War: ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच दुनिया गैस और तेल की किल्लतों से जूझ रहा है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी लगा दी है. इस बीच भारत के झंडे वाला एक बड़ा गैस कैरियर जहाज़ 'ग्रीन सांववी' शुक्रवार रात को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुज़र गया. इस जहाज में लगभग 46,650 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का कार्गो लदा था. इससे पहले 28 मार्च शनिवार को 47,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की एक खेप गुजरात के जामनगर में DPA कांडला के वाडिनार टर्मिनल पर पहुंची थी. यह जहाज़, जिसका नाम MT जग वसंत है, एंकरेज पर मौजूद एक दूसरे जहाज़ को 'शिप-टू-शिप' (STS) ऑपरेशन के जरिए अपना कार्गो ट्रांसफर करने वाला है.

सूत्रों ने ANI को बताया कि व्यापारिक जहाज़ों को सहायता देने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत स्टैंडबाय पर थे.
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण समुद्री नाकेबंदी के बीच केंद्र सरकार भारतीय जहाजों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दिलाने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है. इससे पहले, जहाजरानी मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि फारसी खाड़ी में 18 जहाज और लगभग 485 नाविक मौजूद हैं. खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर आयोजित एक संयुक्त अंतर-मंत्रालयी ब्रीफ़िंग में बोलते हुए बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि फ़ारसी खाड़ी में मौजूद सभी भारतीय जहाज़ों और चालक दल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है.

18 भारतीय जहाज में सवार
उन्होंने आगे कहा, "फ़ारसी खाड़ी में मौजूद सभी नाविक सुरक्षित हैं." मंगल ने बताया, "इस क्षेत्र में लगभग 485 नाविकों के साथ 18 भारतीय जहाज मौजूद हैं. अब तक 964 से ज़्यादा नाविकों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है, जबकि पूरे भारत में बंदरगाहों का कामकाज सामान्य रूप से जारी है." बंदरगाहों के कामकाज के बारे में उन्होंने कहा, "हम बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और समुद्री क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं."

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सीनियर अधिकारी ने क्या कहा?
एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच लगभग 5,98,000 यात्री भारत लौट चुके हैं. पश्चिम एशिया संकट की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के साथ हुई और इसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को संघर्ष की चपेट में ले लिया, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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