भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी ये बड़ी बात

India on Saudi Pakistan defence pact: कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के मुताबिक सऊदी या पाकिस्तान पर किसी भी देश के हमले को दोनों देश के ऊपर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर जवाब देंगे. इस समझौते के बाद भारत चौकन्ना हो गया है. क्योंकि पाकिस्तान के साथ आए दिन झड़प होते रहते हैं. ऐसे में भारत के लिए यह समझौता चिंता का सबब बन चुका है.

भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस सुरक्षा समझौते को लेकर गुरुवार (18 सितंबर) को एक बयान जारी किया. इस बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इस समझौते के प्रभावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं. साथ ही भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं. बयान में आगे कहा गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेगा. भारत की सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

गौरतलब है कि कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल ने पिछले हफ्ते भीषण बमबारी की थी. इस हमले के बाद अरब देशों के बीच अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर चिंता बढ़ गई है. इन सब चीजों को देखते हुए अरब और पाकिस्तान ने बुधवार (17 सितंबर) को रियाद में एक बैठक की. इस बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए.