भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी ये बड़ी बात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2926881
Zee SalaamMuslim World

भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी ये बड़ी बात

India on Saudi Pakistan defence pact: सऊदी और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक सुरक्षा समझौते के बाद भारत की चिंताए बढ़ गई हैं. इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर के बड़ी बात कह दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी ये बड़ी बात

India on Saudi Pakistan defence pact: कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के मुताबिक सऊदी या पाकिस्तान पर किसी भी देश के हमले को दोनों देश के ऊपर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर जवाब देंगे. इस समझौते के बाद भारत चौकन्ना हो गया है. क्योंकि पाकिस्तान के साथ आए दिन झड़प होते रहते हैं. ऐसे में भारत के लिए यह समझौता चिंता का सबब बन चुका है. 

भारत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस सुरक्षा समझौते को लेकर गुरुवार (18 सितंबर) को एक बयान जारी किया. इस बयान में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इस समझौते के प्रभावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं. साथ ही भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं. बयान में आगे कहा गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेगा. भारत की सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल ने पिछले हफ्ते भीषण बमबारी की थी. इस हमले के बाद अरब देशों के बीच अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर चिंता बढ़ गई है. इन सब चीजों को देखते हुए अरब और पाकिस्तान ने बुधवार (17 सितंबर) को रियाद में एक बैठक की. इस बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

India on Saudi Pakistan Security PactIsrael Bomb Qatarmuslim world newsToday News

Trending news

India on Saudi Pakistan Security Pact
भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
Saudi arabia news
सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार की नई एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
Telangana NEWS
ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
dubai news
दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया PM मोदी को गिफ्ट; बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रौशनी
Saudi News
अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील,हमला हुआ तो देंगे जवाब
Bangladesh news
शेख हसीना और उनके परिवार पर फिर गिरी गाज! बांग्लादेश EC ने NID कॉर्ड किया ब्लॉक
UP News
योगी सरकार ने की सपा MP की मुराद पूरी! अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान
Irfan Solanki Gangster Act Case
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का आरोप तय, बीवी बोली, मिलेगा इंसाफ...'
;