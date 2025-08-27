Gaza में इजराइल की इस हरकत से नाखुश है भारत, जारी किया बयान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2898436
Zee SalaamMuslim World

Gaza में इजराइल की इस हरकत से नाखुश है भारत, जारी किया बयान

War on Gaza: गाजा के नासिर अस्पताल पर बीते सोमवार को इजरायल ने भीषण बमबारी कर के 4 पत्रकारों समेत 20 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहली प्रतिक्रिया दी है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:58 PM IST

Trending Photos

Gaza में इजराइल की इस हरकत से नाखुश है भारत, जारी किया बयान

War on Gaza: गाजा में इजरायल की क्रूरता जगजाहिर है. दुनिया भर के देश गज़ावासियों के नरसंहार पर इजरायल की निंदा कर रहे हैं और कई देशों ने तो इजरायल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है. इन सब के बीच इजरायल ने बीते सोमवार को गज़ा के नासिर अस्पताल पर हमला किया और 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की हत्या कर दी. इस घटना के बाद भारत ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. 

गज़ा के खान यूनिस इलाके में मौजूद नासिर अस्पताल पर इजरायली हमले के बाद बुधवार (27 अगस्त) को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इजरायली हमले में पत्रकारों और आम नागरिकों की मौत को चौंकाने वाला और अत्यंत दुखद बताया है. उन्होंने एक बयान में कहा कि गज़ा में पत्रकारों की हत्या खेदजनक है. 

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्तारणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत ने हमेशा से खूनी संघर्ष में नागरिकों की हत्या की निंदा की है. उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि नासिर अस्पताल पर हमले के बाद इजराइली अधिकारियों ने जाँच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि सोमवार को नासिर अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल को दुनिया भर से आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने नासिर अस्पताल पर पहले ड्रोन से अटैक किया, जिसके बाद बचावकर्मी और डॉक्टर वहां पहुंचे और घायलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. तभी इजरायल ने दूसरा हमला किया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई.

इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक बयान जारी कर इस हमले के लिए खेद व्यक्त की और कहा कि यह हमला जानबूझकर नहीं बल्कि, अनजाने में हुआ है. बयान में कहा गया कि इजरायली सेना के अधिकारी इस हमले की जांच करेंगे. 

भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बुद्धिजीवी और मुस्लिम समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले दो सालों से गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए भारत ने कुछ खास कोशिश नहीं की. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

war on gazaIndian Foreign Ministry on Nasser Hospital AttackRandhir Jaiswal on Nasser Hospitamuslim world newsToday News

Trending news

Supreme Court
सलीम की जमानत पर SC की NIA को दो टूक; न संगठन बैन, न जुर्म फिर गिरफ्तारी क्यों?
Israel
इजराइली नहीं मानते गाजा में है कोई भी निर्दोश! होश उड़ा देगी ये रिसर्च
war on gaza
Gaza में इजराइल की इस हरकत से नाखुश है भारत, जारी किया बयान
madhya pradesh news
पुलिस के सामने सरवर की माशूका ने बदला बयान! लव-जिहाद केस में जेल; भारी बवाल
UP News
UP: पैसों की कमी, 3 दिन सड़ती रही कुमार की लाश, फरिश्ता बनकर आया मुस्लिम शख्स
Uttar Pradesh news
मोहम्मद (स.) पर विवादित टिप्पणी मामले में नरसिंहानंद होंगे गिरफ्तार? दर्ज हुई FIR
Uttarakhand
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला
Hyderabad News
भगवा लव-ट्रैप का हुआ खुलासा, रवी कुमार ने पहचान छिपाकर 3 मुस्लिम लड़कियों से की शादी
Turkey
Turkey ने सुझाया Israel को लाइन पर लाने का तरीका; मंत्री बोले उठाना चाहिए ये कदम
gaza
Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा
;