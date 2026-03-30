Middle East War: ईरान की मिसाइलों से दहला कुवैत; भारी तबाही, एक भारतीय की मौत

Middle East War Update: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इजरायली-अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. इस बीच IRGC ने कुवैत पर मिसाइलों की बौछार कर दी है. इस हमले में एक पावर और डीसेलिनेशन प्लांट तबाह हो गया है और एक भारतीय की मौत हो गई है. जबकि कई दूसरे लोग जख्मी हुए हैं. कुवैत के बिजली और पानी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा, "इस हमले की वजह से प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है. तकनीकी टीमें अभी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि ज़रूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें." मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता, इंजीनियर फ़ातिमा अब्बास जोहर हयात ने रविवार शाम को बताया कि इमारत को खुद कोई बड़ा ढांचागत नुकसान नहीं पहुंचा है. उन्होंने आगे कहा, "हमारी बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. सेवाओं की बिना किसी रुकावट के आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी पुर्ज़े दिन-रात पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं."

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद ईरानी फौज ने हर तरफ मोर्चा खोल दिया. इजरायल के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. इसके बाद अमेरिका और इजरायल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए. इस दौरान अमेरिका ने तेहरान में मौजूद एक स्कूल पर बम मार दिया है. इस हमले में 165 बच्चियों की मौत हो गई. इस हमले के बाद अमेरिका की चौरतफा निंदा शुरू हो गई है.

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दुनिया पर दिख रहा है युद्ध का असर

ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है. इसका सबसे बड़ा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ा है, जिससे कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है. भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और यूरोप के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है.

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