Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3061956
Zee SalaamMuslim Worldशाही माफी के बाद भी कतर में कैद हैं नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, बहन की पीएम मोदी से भावुक गुहार

शाही माफी के बाद भी कतर में कैद हैं नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, बहन की पीएम मोदी से भावुक गुहार

Purnendu Tiwari in Qatat Jail: कतर की जेल में बंद रिटायर्ड नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की रिहाई को लेकर उनकी बहन डॉ. मीतू भार्गव ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भावुक अपील की है. नई कानूनी उलझनों के बीच तिवारी की बिगड़ती सेहत  को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और उनकी जान को खरता बताया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:01 PM IST

Trending Photos

रिटायर्ड भारतीय नौसेना कमांडर पूर्णेंदु तिवारी (दाएं) की बहन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार (फाइल फोटो)
रिटायर्ड भारतीय नौसेना कमांडर पूर्णेंदु तिवारी (दाएं) की बहन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार (फाइल फोटो)

Delhi News: रिटायर्ड भारतीय नौसेना कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की लंबे समय से कतर की जेल में बंद हैं. पूर्णेंदु तिवारी रिहाई को लेकर उनकी बहन डॉ. मीतू भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भावुक अपील की है. डॉ. भार्गव ने दोनों नेताओं से अपने भाई के मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

ग्वालियर के रहने वाले 65 साल के रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी उन आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें करीब दो साल पहले कतर के अमीर की ओर से माफी दी गई थी. इसके बावजूद वह इस समय दोहा की जेल में बंद हैं. नई कानूनी उलझन के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी है, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि भारत की कूटनीतिक कोशिशों को लेकर भी नई चिंताएं उभर आई हैं.

जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2022 में कतर में एक निजी फर्म के लिए काम करते समय कमांडर तिवारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. शुरुआती सुनवाई में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में दिसंबर 2023 में कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने इस सजा को जेल की सजा में बदल दिया और अपील के लिए 60 दिनों का समय दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

फरवरी 2024 में सात पूर्व अधिकारी शाही माफी के बाद भारत लौट आए थे. डॉ. भार्गव ने पहले स्वीकार किया था कि यह संभव हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप किया था. हालांकि, तिवारी जिस कंपनी डाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में कार्यरत थे, उससे जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों के एक मामले में लगे यात्रा प्रतिबंध की वजह से वह कतर में ही रह गए.

डॉ. भार्गव ने 30 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि उनके भाई को मूल केस से अलग निकाले गए एक दूसरे मामले में फंसा दिया गया है. इसी वजह से उन्हें आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में छह साल की सजा सुनाई गई. वह पिछले एक महीने से जेल में हैं और अपनी लंबी, बेदाग सेवा, राष्ट्रपति के जरिये दिए गए प्रवासी भारतीय सम्मान के बावजूद यह सजा भुगत रहे हैं.

उन्होंने विदेश मंत्रालय पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि "मामले की पूरी जानकारी देखे बिना ही उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई." रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक एकांतवास की वजह से तिवारी की सेहत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है. उन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और पीटीएसडी (पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) की शिकायत बताई गई है, जिससे उनकी जान को खतरा है.

डॉ. भार्गव ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "यह बेहद अजीब है कि एक सम्मानित रिटायर्ड नेवल ऑफिसर के साथ इतना अन्याय होने के बावजूद, भारत के शीर्ष नौसेना अधिकारी अपने रिटायर्ड अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी को दोहा जेल से रिहा कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं कर पाए हैं." अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय की कार्रवाई पर टिकी है. 

यह भी पढ़ें: UP में मुसलमानों के आस्था पर भी पहरा; सैयद सालार और अन्य के बाद देवरिया मजार के उर्स पर प्रतिबंध

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

qatar newsPurnendu Tiwari CasePM Modimuslim news

Trending news

qatar news
माफी के बाद भी कतर में कैद हैं नेवी अफसर पूर्णेंदु तिवारी, बहन की PM से भावुक गुहार
Joharan Mamdani
दुनिया के मुसलमानों की कुरआन एक तो, जोहरन ममदानी की शपथ में क्यों रखी गई दो कुरआन?
UP News
अलीगढ़ में नॉनवेज होटल को लगी हिंदूवादी संगठनों की नजर, पुलिस ने लगाया ताला
UP News
UP में मुस्लिम आस्था पर पहरा; सैयद सालार और अन्य के बाद देवरिया मजार के उर्स पर बैन
IPL 2026
जूही चावला भी हैं KKR की मालकिन, पर गाली सिर्फ किंग खान को, क्योंकि वो मुसलमान हैं!
UP News
IPL ऑक्शन से पहले अलीगढ़ में फतवा ऑक्शन, मुस्तफिजुर की डील किंग खान बने शिकार
israel news
ग़ज़ा में बम, इजरायल में भगदड़; 2025 में एक लाख से ज्यादा इजरायली छोड़ गए देश
Badal
पाकिस्तानी लड़की के प्यार मे बादल ने पार किया बॉर्डर, जेल में अनाया इस्लाम, लेकिन...
Shah Rukh Khan
Shah Rukh Khan पर कमेंट को लेकर बढ़ा विवाद, मौलाना रशीदी बोले- सरकार ले एक्शन
iran
'मुल्लाओ देश छोड़ो' विरोध-प्रदर्शन में 9 की मौत; खामनेई के खिलाफ खड़े हुए ईरानी