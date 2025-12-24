पुराने भारतीय चावल आरिफ हबीब ने खरीदा पाकिस्तान का सरकारी एयर लाइन्स (PIA); मोदी की राह पर चले शाहबाज शरीफ

Advertisement
PIA Privatization Deal: भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपनी सरकारी एयरलाइन का निजीकरण कर दिया है. भारी घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को 135 अरब पाकिस्तानी रुपये में आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने खरीदा है. इस कदम के पीछे IMF की शर्तें अहम मानी जा रही हैं.

 

Pakistan International Airlines Disinvestment: भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस की हालात कमोबेश अब एक जैसी हो गई है. एयर इंडिया (Air India) का शुमार दुनिया के अग्रणी एयरलाइंस कंपनियों में होता है, जिसे 2021 में सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया है. इसी तरह भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा पाकिस्तान ने भी अपनी एयरलाइंस को निजी हाथों में बेच दिया. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम भारीभरकम बोली लगाकर खरीद लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को निजी हाथों में सौंप दिया गया है. यह सौदा 135 अरब पाकिस्तानी रुपये में हुआ है, जो भारतीय करेंसी में करीब 4,300 करोड़ रुपये के बराबर बैठता है. इस्लामाबाद में हुई यह नीलामी पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन डील बताई जा रही है.

एयर इंडिया का हो चुका है निजीकरण
इससे पहले भारत में भी सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण किया जा चुका है. एयर इंडिया पहले भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में इसे टाटा ग्रुप को बेच दिया गया. जनवरी 2022 में इसका हैंडओवर पूरा हुआ. फिलहाल एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास 74.9 फीसदी और सिंगापुर एयरलाइंस के पास 25.1 फीसदी मालिकाना हक है. 

इस सौदे की एंटरप्राइज वैल्यू 18,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें टाटा ने 2,700 करोड़ रुपये नकद दिए और 15,300 करोड़ रुपये का कर्ज अपने ऊपर लिया, जबकि शेष कर्ज सरकार ने रखा. भारत में इंडियन एयरलाइंस 2007 में एयर इंडिया में मर्ज हो चुकी थी, जबकि एलायंस एयर फिलहाल एकमात्र पूरी तरह सरकारी क्षेत्रीय एयरलाइन है.

'PIA की खराब हालत के लिए नौकरशाही जिम्मेदार'
पाकिस्तान में PIA के निजीकरण को लेकर विरोध भी हो रहा है. इस बीच रक्षा मंत्री और एविएशन सेक्टर के प्रमुख ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी शो में कहा कि पब्लिक सेक्टर की गिरावट के लिए नौकरशाही जिम्मेदार है और अक्सर इसका ठीकरा राजनेताओं पर फोड़ दिया जाता है. उन्होंने पूर्व विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें पायलटों के फर्जी या संदिग्ध लाइसेंस का दावा किया गया था.

PIA के निजीकरण के बाद हुई आलोचनाओं को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री के निजीकरण सलाहकार मुहम्मद अली ने कहा कि इससे राष्ट्रीय गौरव को कोई ठेस नहीं पहुंचती. सूचना मंत्री अत्ता तरार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों को गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि एयरलाइन को उसके विमानों की कीमत से कम में बेचा गया है.

किन शर्तों पर तय हुआ सौदा
PIA की 75 फीसदी हिस्सेदारी 'Arif Habib Corporation' की अगुवाई वाली कंसोर्टियम ने खरीदी है. बोली प्रक्रिया में लकी सीमेंट और एयरब्लू भी शामिल थीं. सरकार ने 100 अरब रुपये की रिजर्व प्राइस तय की थी, जबकि एयरब्लू ने सबसे कम 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई थी. सौदे के तहत पहले 75 फीसदी शेयर बेचे गए हैं और अगले 90 दिनों में बाकी 25 फीसदी शेयर भी खरीदने होंगे. 

बिक्री से मिलने वाली रकम का 92.5 फीसदी हिस्सा एयरलाइन सुधार में और 7.5 फीसदी सरकार को मिलेगा. इसके अलावा आरिफ हबीब को अगले पांच साल में PIA में 80 अरब रुपये का अतिरिक्त निवेश करना होगा. सरकार पहले ही PIA का 654 अरब रुपये का कर्ज अपने ऊपर ले चुकी है.

बताया जाता है कि इस निजीकरण के पीछे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की शर्तें अहम वजह हैं. पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज चाहिए, जिसके बदले घाटे में चल रही 24 सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की शर्त रखी गई है. PIA उसी प्रक्रिया का हिस्सा है. PIA कभी दुनिया की शीर्ष एयरलाइनों में गिनी जाती थी, लेकिन खराब प्रबंधन के चलते लंबे समय से घाटे में चल रही थी. 

PIA के खरीदार का भारत से है ताल्लुक
NBT ने दावा किया है कि PIA को खरीदने वाले आरिफ हबीब का ताल्लुक भारत से भी है. उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले का रहने वाला था, जो विभाजन के बाद कराची चला गया. आरिफ हबीब ने कराची स्टॉक एक्सचेंज से अपने करियर की शुरुआत की और सरकारी कंपनियों में निवेश के लिए जाने जाते हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 500 मिलियन डॉलर है और वह पाकिस्तान के अमीरों की सूची में 18वें नंबर पर हैं.

