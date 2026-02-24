Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldईरान में फंसे भारतीय छात्र लौटना चाहते हैं, मगर एक डर रोक रहा कदम; करियर ज़रूरी या जान?

ईरान में फंसे भारतीय छात्र लौटना चाहते हैं, मगर एक डर रोक रहा कदम; करियर ज़रूरी या जान?

Iran US Tension News: ईरान में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स ने मदद की अपील की है. इलाके में बढ़ते तनाव की वजह से वे वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मार्च में होने वाले एग्जाम की वजह से वे फंसे हुए हैं. स्टूडेंट्स अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर परेशान हैं और सरकार से समाधान की मांग कर रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:54 PM IST

ईरान में फंसे भारतीय छात्र लौटना चाहते हैं, मगर एक डर रोक रहा कदम; करियर ज़रूरी या जान?

Indian Students in Iran: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं. इस बीच, भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने का आदेश दिया है. इस बदलते हालात में भारतीय छात्र घर लौटने के लिए बेताब हैं. वे किसी भी कीमत पर भारत लौटना चाहते हैं. इनमें से ज़्यादातर जम्मू-कश्मीर के छात्र हैं. लेकिन ईरान में पढ़ रहे छात्रों के लिए सबसे बड़ी दुविधा मार्च में होने वाले उनके एग्जाम हैं. इसी वजह से वे भारत नहीं लौट रहे हैं. इनमें से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं.

ईरान में मौजूद स्टूडेंट्स के मुताबिक, उनके इंस्टीट्यूशन्स ने अभी तक अनिश्चितता के बावजूद एग्जाम पोस्टपोन करने की कोई घोषणा नहीं की है. इससे वे मुश्किल में पड़ गए हैं. या तो अपने एग्जाम पूरे करने के लिए यहीं रुकें या भारत लौटकर एक एकेडमिक साल बर्बाद होने का जोखिम उठाएं. ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) ने यह मामला केंद्र सरकार के सामने उठाया है. एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर तुरंत दखल देने की अपील की है.

अपनी अपील में AIMSA ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वह ईरानी अधिकारियों और यूनिवर्सिटीज़ से बात करके एग्जाम पोस्टपोन करने की संभावना तलाशे, ताकि जो स्टूडेंट्स घर लौटना चाहते हैं, वे अपनी पढ़ाई को खतरे में डाले बिना ऐसा कर सकें. ईरान में पढ़ रहे एक भारतीय स्टूडेंट बिलाल भट ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि हाल के हफ्तों में स्टूडेंट्स में एंग्जायटी का लेवल बढ़ गया है. उन्होंने कहा, "हम घर वापस आना चाहते हैं. हमारे परिवार परेशान हैं. लेकिन हमारे एग्जाम मार्च में होने हैं और पोस्टपोन होने को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है. अगर हम एग्जाम मिस करते हैं, तो इसका असर हमारे एकेडमिक ईयर पर पड़ेगा."

बच्चों की बढ़ी है बेचैनी
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है और फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन हालात कैसे होंगे, इस बारे में कन्फ्यूजन ने कई स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को परेशान कर दिया है. एक और स्टूडेंट, मुसाफिद ने भी ऐसी ही चिंताएं शेयर कीं. उन्होंने कहा, "हम लगातार हालात पर नज़र रख रहे हैं. फ्लाइट्स चल रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा. हमारी एकमात्र चिंता सेफ्टी और हमारी पढ़ाई है." 

जम्मू-कश्मीर के AIMSA के प्रेसिडेंट ने क्या कहा
वहीं, जम्मू और कश्मीर से J&K AIMSA के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि एसोसिएशन ने अर्जेंट मदद के लिए फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्टूडेंट्स इस स्टेज पर इवैक्युएशन की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिप्लोमैटिक दखल की मांग कर रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि अगर ज़रूरी हो तो एकेडमिक शेड्यूल को एडजस्ट किया जा सके. घर पर स्टूडेंट्स के परिवार भी डेवलपमेंट पर करीब से नज़र रख रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति साफ़ होने की उम्मीद कर रहे हैं. अभी के लिए कई स्टूडेंट्स वेट-एंड-वॉच मोड में हैं और पढ़ाई की ज़िम्मेदारियों के साथ सुरक्षा की चिंताओं और बड़े हालात को लेकर अनिश्चितता के बीच बैलेंस बना रहे हैं.

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

