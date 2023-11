इजरायल ने भारत से मांगे 1 लाख मजदूर, भारतीय ट्रेड यूनियन को इसलिए है ऐतराज

Israel-Hamas War: इजराइल में काम करने वाले फिलिस्तीनी मजदूरों का वर्क परमिट इजराइल सरकार ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद रद्ध कर दिया था. अब इजराइल ने भारत से कंस्ट्रक्शन मजदूरों की मांग की है. जानकारी के मुताबिक इजराइल में मजदूरी करने वाले 90,000 फिलिस्तीनी मजदूरों का वर्क परमिट रद्ध हो गया है. जिसकी कमी को पूरा करने के लिए इजराइल ने भारत से एक लाख मजदूरों की मांग की है. भारतीय ट्रेड यूनियन ने कई वर्कर संगठनों के साथ मिलकर इस मांग का विरोध किया है, और भारत सरकार से इजराइल की इस मांग को खारिज करने की मांग करी है.

"इजराइल को मजदूरों के कथित 'निर्यात' से ज्यादा गिरा हुआ और विनाशकारी कुछ नहीं"

भारत की ट्रेड यूनियन ने इजराइल से मजदूर निर्यात समझोता रद्ध करने की मांग की है. आपको बता दे कि इसी साल मई में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के भारत दौरे में एक समझेते पर साइन हुए थे. जिसके तहत भारत इजराइल को लगभग 42,000 भारतीय मजदूर भजेगा, जिसमें 34,000 निर्माण कार्य और 8,000 बुजुर्गों की देखभाल के लिए रखे गए थे. अब इजराइल 90 हजार फिलिस्तीनी मजदूरों को एक लाख भारतीय मजदूरों से बदलना चाहता है.

ट्रेड यूनियन ने इस मांग का विरोध करते हुए स्टेटमेंट में लिखा "इजराइल फिलिसितीनियों पर लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में इजराइल को मजदूर भेजना फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल द्वारा चलाए जा रहे नरसंहार युद्ध में भारत की मिलीभगत के समान होगा और ये पूरे क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय मजदूरों पर बूरा असर डालेगा." मजदूर यूनियन ने सरकार से ये भी कहा कि "भारत का इस मांग पर विचार भी करना शर्मनाक है, ऐसे समय में फिलिस्तीनी मजदूरों का साथ देने चाहिए."

This is the peak of shamelessness!

Unemployment under Modi Govt is SO BAD that India is now planning to "export" workers to Israel for doing low-skilled jobs.

1. These Indian workers will be replacing Palestinians - which means they'll be given the absolutely worst jobs that… pic.twitter.com/YglsVAbtEU

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) November 8, 2023