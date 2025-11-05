कितने भारतीय हैं 100 साल का रिकॉर्ड तोड़कर न्यूयॉर्क का मेयर बनने वाले ममदानी और उनकी मां मीरा नायर

New York New Muslim Mayor: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर बीते कई दिनों में मेयर चुनाव को लेकर सुर्खियों में था. इस पर पूरी दुनिया की नजर थी. वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का विरोध और धमकी, साथ ही उनका यहूदी कट्टरपंथियों के जरिये भारी विरोध. जोहरान ममदानी ने सारे दावों और कयासों को नकारते हुए अमेरिका के 100 सालों का इतिहास तोड़ते हुए सबसे नौजवान मेयर बने.

ऐसा पहली बार हुआ है, जब न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई. इस बार 20 से ज्यादा न्यूयॉर्कवासियों ने मेयर के चुनाव में वोटिंगा की, जिसमें से 50.3 फीसदी अकेले जोहरान ममदानी ने हासिल किया. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एंड्र्यू कुओमो को 41.6 फीसदी वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे रिपब्लिकन उम्मीदवार को महज 7 फीसदी वोट मिले.

जोहरान ममदानी की जीत है खास

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने चुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी एंड्र्यू कोओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराकर यह बड़ी जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही ममदानी शहर के इतिहास में तीसरे गैर-श्वेत मेयर बन गए हैं. उनकी जीत के कई मायने हैं. हालांकि उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकी सियासत में हलचल तेज हो गई है.

माना जा रहा है कि अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच तनाव और बढ़ सकता है. दरअसल, चुनाव से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोहरान ममदानी का विरोध किया था. उन्होंने बयान दिया था कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क शहर को मिलने वाली फेडरल फंडिंग में कटौती कर दी जाएगी. लेकिन नतीजों में जनता ने ममदानी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें न्यूयॉर्क का नया मेयर चुना.

ममदानी का भारत से कनेक्शन

अब बात करते हैं जोहरान ममदानी के शुरुआती जिंदगी और सियासी सफर की. ममदानी एक शिया मुस्लिम युगांडाई शिक्षाविद महमूद ममदानी और भारत की मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं. महमूद ममदानी के पूर्वजों का भी भारत से ताल्लुक है, जबकि मीरा नायर भारत में एक हिंदू परिवार से आती हैं. मीरा नायर की प्रसिद्ध फिल्मों में सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक, कामसूत्र- अ टेल ऑफ लव और मिसिसिपी मसाला शामिल हैं.

जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. उनका बचपन युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में बीता. उन्होंने अमेरिका में बॉडॉइन कॉलेज से 2014 में अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री हासिल की. इससे पहले उन्होंने बैंक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रन और ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की थी.

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर का सियासी करियर

साल 2017 में ममदानी ने सियासी और सामाजिक संगठन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़कर सियासत में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा का चुनाव जीता और क्वींस के 36वें जिले का प्रतिनिधित्व किया. वह 2022 और 2024 के चुनावों में बिना किसी विरोधी के फिर से निर्वाचित हुए. अपने कार्यकाल में उन्होंने कुल 20 विधेयकों का समर्थन किया, जिनमें से तीन कानून का रूप ले चुके हैं.

मां मीरा नायर का ममदानी पर खास प्रभाव

सियासत के अलावा जोहरान ममदानी कला और संगीत से भी गहरा जुड़ाव रखते हैं. उन पर उनकी मां मीरा नायर के कला क्षेत्र का काफी प्रभाव पड़ा है. वह एक हिप-हॉप कलाकार भी रह चुके हैं, जिन्हें 'यंग कार्डेमम' या 'मिस्टर कार्डेमम' नाम से जाना जाता है. उन्होंने डिज्नी की फिल्म क्वीन ऑफ कटवे के लिए '#1 स्पाइस' गीत का सह-लेखन किया था.

इसके अलावा 2019 में उन्होंने अपनी दादी को श्रद्धांजलि देते हुए अभिनेत्री मधुर जाफरी पर आधारित गीत नानी भी रिलीज किया था. जोहरान ममदानी ने 2018 में अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी. इसी साल उन्होंने सीरियाई-अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से शादी की. उनका यह सफर बताता है कि कैसे एक भारतीय मूल का नौजवान ने दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर शहरों में से एक न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनकर इतिहास रच दिया.

