Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2990248
Zee SalaamMuslim World

कितने भारतीय हैं 100 साल का रिकॉर्ड तोड़कर न्यूयॉर्क का मेयर बनने वाले ममदानी और उनकी मां मीरा नायर

Zohran Mamdani New York Mayor: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इतिहास रचते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनने का गौरव हासिल किया है. डोनाल्ड ट्रंप के विरोध और कट्टरपंथी यहूदियों के भारी विरोध के बावजूद उनकी जीत ने अमेरिका में नई सियासी कहानी लिख दी है. आइये जानते हैं जोहरान ममदानी के बारे डीटेल?

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:46 PM IST

Trending Photos

जोहरान ममदानी मां मीरा नायर (बाएं) और पत्नी के साथ (बाएं) (फाइल फोटो)
जोहरान ममदानी मां मीरा नायर (बाएं) और पत्नी के साथ (बाएं) (फाइल फोटो)

New York New Muslim Mayor: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर बीते कई दिनों में मेयर चुनाव को लेकर सुर्खियों में था. इस पर पूरी दुनिया की नजर थी. वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का विरोध और धमकी, साथ ही उनका यहूदी कट्टरपंथियों के जरिये भारी विरोध. जोहरान ममदानी ने सारे दावों और कयासों को नकारते हुए अमेरिका के 100 सालों का इतिहास तोड़ते हुए सबसे नौजवान मेयर बने. 

ऐसा पहली बार हुआ है, जब न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई. इस बार 20 से ज्यादा न्यूयॉर्कवासियों ने मेयर के चुनाव में वोटिंगा की, जिसमें से 50.3 फीसदी अकेले जोहरान ममदानी ने हासिल किया. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एंड्र्यू कुओमो को 41.6 फीसदी वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे रिपब्लिकन उम्मीदवार को महज 7 फीसदी वोट मिले. 

जोहरान ममदानी की जीत है खास

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने चुनाव में अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी एंड्र्यू कोओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराकर यह बड़ी जीत हासिल की है. इस जीत के साथ ही ममदानी शहर के इतिहास में तीसरे गैर-श्वेत मेयर बन गए हैं. उनकी जीत के कई मायने हैं. हालांकि उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकी सियासत में हलचल तेज हो गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

माना जा रहा है कि अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच तनाव और बढ़ सकता है. दरअसल, चुनाव से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोहरान ममदानी का विरोध किया था. उन्होंने बयान दिया था कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क शहर को मिलने वाली फेडरल फंडिंग में कटौती कर दी जाएगी. लेकिन नतीजों में जनता ने ममदानी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें न्यूयॉर्क का नया मेयर चुना.

ममदानी का भारत से कनेक्शन

अब बात करते हैं जोहरान ममदानी के शुरुआती जिंदगी और सियासी सफर की. ममदानी एक शिया मुस्लिम युगांडाई शिक्षाविद महमूद ममदानी और भारत की मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं. महमूद ममदानी के पूर्वजों का भी भारत से ताल्लुक है, जबकि मीरा नायर भारत में एक हिंदू परिवार से आती हैं. मीरा नायर की प्रसिद्ध फिल्मों में सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक, कामसूत्र- अ टेल ऑफ लव और मिसिसिपी मसाला शामिल हैं.

जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. उनका बचपन युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में बीता. उन्होंने अमेरिका में बॉडॉइन कॉलेज से 2014 में अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री हासिल की. इससे पहले उन्होंने बैंक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रन और ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की थी.

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर का सियासी करियर 

साल 2017 में ममदानी ने सियासी और सामाजिक संगठन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़कर सियासत में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा का चुनाव जीता और क्वींस के 36वें जिले का प्रतिनिधित्व किया. वह 2022 और 2024 के चुनावों में बिना किसी विरोधी के फिर से निर्वाचित हुए. अपने कार्यकाल में उन्होंने कुल 20 विधेयकों का समर्थन किया, जिनमें से तीन कानून का रूप ले चुके हैं.

मां मीरा नायर का ममदानी पर खास प्रभाव

सियासत के अलावा जोहरान ममदानी कला और संगीत से भी गहरा जुड़ाव रखते हैं. उन पर उनकी मां मीरा नायर के कला क्षेत्र का काफी प्रभाव पड़ा है. वह एक हिप-हॉप कलाकार भी रह चुके हैं, जिन्हें 'यंग कार्डेमम' या 'मिस्टर कार्डेमम' नाम से जाना जाता है. उन्होंने डिज्नी की फिल्म क्वीन ऑफ कटवे के लिए '#1 स्पाइस' गीत का सह-लेखन किया था. 

इसके अलावा 2019 में उन्होंने अपनी दादी को श्रद्धांजलि देते हुए अभिनेत्री मधुर जाफरी पर आधारित गीत नानी भी रिलीज किया था. जोहरान ममदानी ने 2018 में अमेरिकी नागरिकता हासिल की थी. इसी साल उन्होंने सीरियाई-अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से शादी की. उनका यह सफर बताता है कि कैसे एक भारतीय मूल का नौजवान ने दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर शहरों में से एक न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बनकर इतिहास रच दिया.

यह भी पढ़ें: मदरसों पर बयान देकर हिमंता शर्मा ने लगाई आग; बुझाने में उलझ गए अबू आजमी और कानूनगो!

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

US NewsNew York Mayor Election 2025New York MayorZohran Mamdanimuslim news

Trending news

Begambagh
उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी के लिए ध्वस्त कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकानें
Maharashtra news
मदरसों पर बयान देकर हिमंता शर्मा ने लगाई आग; बुझाने में उलझ गए अबू आजमी और कानूनगो!
Cngress
देश में कांग्रेस की वजह से बचा है मुसलमानों का वजूद; मुख्यमंत्री के बयान पर भड़का SIO
Bihar News
असम के CM हिमंता ने कहा, "PM मोदी ने देश से बाबर और औरंगजेब को भगाया!
West Bengal news
कोलकाता: बस किराये पर बवाल! कंडक्टर बिश्नु ने यात्री अजीज को चलती बस से दिया धक्का
West Bengal news
कोलकाता: बस किराये पर बवाल! कंडक्टर बिश्नु ने यात्री अजीज को चलती बस से दिया धक्का
Pakistan News
पाकिस्तान में 15-35 साल के नौजवानों पर फूटा बेरोजगारी का बम; सरकार बेबस, फौज की मौज!
mp news
बड़वानी में सुमैया ने 1-2 नहीं...इतने बच्चियों को दिया जन्म, डॉक्टर भी हैं हैरान!
Muslim Mayors
अमेरिका के दो शहरों में भारतीय मूल के मुस्लिम मेयरों ने जीता चुनाव; ट्रम्प परेशान!
Ajmer News
'मूंछें हों तो इश्हाक खान जैसी', अजमेर के पार्दष की मूंछों पर फिदा हुई दुनिया!