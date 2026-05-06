बस और तेल टैंकर की भीषण टक्कर से दहला इंडोनेशिया; हादसे में 16 की मौत, कई घायल

Indonesia Bus Accident: इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की एक हाईवे पर एक यात्री बस और एक फ्यूल टैंकर में भीषण टक्कर हो गई. इस सड़क दुर्घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. स्थानीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अधिकारी मुगोनो ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार (6 मई) की दोपहर के आसपास दक्षिण सुमात्रा प्रांत के उत्तरी मुसी रावास क्षेत्र में ट्रांस-सुमात्रा हाईवे पर हुई. उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस में 20 लोग सवार थे.



आपदा प्रबंधन एजेंसी के अधिकारी मुगोनो ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह बस दक्षिण सुमात्रा के लुबुकलिंगगाऊ शहर से जंबी (एक अन्य शहर) की ओर जा रही थी. टक्कर से कुछ देर पहले चिंगारियां छोड़ रही थी. हो सकता है कि इसी वजह से ड्राइवर ने किसी बड़ी दुर्घटना से बचने की कोशिश में गाड़ी को सड़क के दाईं ओर मोड़ दिया हो. हालांकि, एक तेल का टैंकर ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, जिससे सीधी टक्कर से बचने के लिए बहुत कम समय बचा था.

मुगोनो ने कहा, "जोरदार टक्कर से आग लग गई, जिसने दोनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए." मुगोनो ने बताया कि मृतकों में बस का ड्राइवर और 13 यात्री, साथ ही टैंकर का ड्राइवर और उसका सहायक शामिल हैं. इन सभी की गाड़ियों के अंदर ही जलकर मौत हो गई.

मुगोनो ने बताया कि बस के चार यात्री दुर्घटना में बच गए और उन्हें पास के एक हेल्थ क्लिनिक में ले जाया गया. इनमें से तीन को जलने से गंभीर चोटें आई थीं, जबकि एक को मामूली चोटें लगी थीं. चूंकि यात्रियों की सूची (मैनिफेस्ट) का अभी भी पता लगाया जा रहा है, इसलिए मुगोनो ने कहा कि अधिकारी अभी भी मृतकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि इंडोनेशिया में खराब सुरक्षा मानकों और बुनियादी ढांचे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं आम बात हैं. पिछले हफ्ते, एक लंबी दूरी की ट्रेन ने एक कम्यूटर ट्रेन को टक्कर मार दी थी. यह कम्यूटर ट्रेन राजधानी जकार्ता के ठीक बाहर एक स्टेशन के पास रुकी हुई थी, और इससे पहले उसने पटरियों के बीच खराब होकर खड़ी एक टैक्सी को टक्कर मारी थी. इस टक्कर में पीछे के डिब्बे में बैठी कम से कम 15 महिला यात्रियों की मौत हो गई; यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित था.