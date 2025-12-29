इंडोनेशिया के मनाडो में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग, 16 लोगों की मौत

Indonesia News: इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत की राजधानी मनाडो में रविवार को एक नर्सिंग होम में आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने इंडोनेशियाई अधिकारियों के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है.

सिन्हुआ के मुताबिक, उत्तरी सुलावेसी क्षेत्रीय पुलिस के जनसंपर्क प्रमुख अलमस्या पी हसीबुआन के हवाले से बताया गया है कि पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया वर्तमान में भायांगकारा अस्पताल में चल रही है, जहां दुर्घटना के बाद शवों को लाया गया था, इससे पहले कि अधिकारी पीड़ितों के परिवारों के साथ समन्वय करें. सिन्हुआ ने बताया कि आग रविवार को रात लगभग 8:36 बजे (स्थानीय समय) मनाडो के पाल दुआ जिले के रानोमुत उप-जिले में स्थित पांति वेर्धा दमाई नर्सिंग होम में लगी. मनाडो शहर सरकार द्वारा भेजी गई तीन दमकल गाड़ियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रात 9:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित करने और बचाव कार्यों में सहायता के लिए तेजी से कार्रवाई की. जीवित बचे लोगों को मनाडो सिटी रीजनल अस्पताल और पर्मता बुंडा अस्पताल में ले जाया गया, जबकि मृतकों को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया. सिन्हुआ ने हसीबुआन के हवाले से बताया कि पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने घटनाक्रम और आग लगने के प्रारंभिक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है, जिसमें घटनास्थल की जांच और गवाहों से पूछताछ शामिल है.

घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार है. इस महीने की शुरुआत में जकार्ता की राजधानी में एक आवासीय घर में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी.

सिन्हुआ के मुताबिक, जकार्ता क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख, इस्नावा अजी के हवाले से बताया गया है कि आग 18 दिसंबर को रात लगभग 8:10 बजे (स्थानीय समय) लगी थी. 10 दमकल गाड़ियों को तैनात करने के बाद रात 11:00 बजे (स्थानीय समय) तक आग पर काबू पा लिया गया. पीड़ितों का पता अगली सुबह लगभग 8:00 बजे (स्थानीय समय) चला. अजी ने आगे कहा कि यह घर एक्सेसरीज उत्पादन गोदाम के रूप में भी इस्तेमाल होता था और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी.