Indonesia: कूड़े का पहाड़ बना मौत का जाल, पांच की मौत, कई लापता

Indonesia News: इंडोनेशिया के सबसे बड़े कूड़े का ढेर ढहने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण कूड़े का ढेर ढह गया. यह घटना रविवार (8 मार्च) की देर रात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के ठीक बाहर बेकासी शहर में हुई. बंटारगेबांग इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में फैले हुए डंप साइट पर भारी मशीनरी और खोजी कुत्तों के साथ-साथ 300 से ज़्यादा खोज और बचाव कर्मियों को तैनात किया गया था.

जकार्ता के सर्च और रेस्क्यू ऑफिस की हेड देसियाना कार्तिका बहारी ने कहा कि बचाव दल ने कचरे के अस्थिर ढेरों के बीच सावधानी से काम किया. उन्होंने कहा कि पीड़ितों में दो कचरा ट्रक ड्राइवर और दो फूड स्टॉल वाले शामिल थे, जो लैंडफिल के पास काम कर रहे थे या आराम कर रहे थे, जबकि चार लोग इस आपदा से बचने में कामयाब रहे. बहारी ने कहा कि पुलिस, सैनिकों और वॉलंटियर्स समेत बचाव दल अभी भी कम से कम तीन लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "हमने और लोगों के मरने की संभावना से इनकार नहीं किया है, हम अभी भी यह कन्फर्म करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि मलबे के नीचे कितनी गाड़ियां और मज़दूर फंसे थे." नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी द्वारा जारी फ़ोटो और वीडियो में खुदाई करने वाले लोग ढहे हुए टीले में खुदाई करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ कई कचरा ट्रक और छोटे खाने के स्टॉल दबे हुए थे. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता, अब्दुल मुहरी ने चल रही तलाशी के दौरान सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि अगले दो दिनों के मौसम के अनुमान के अनुसार जकार्ता और उसके आस-पास के सैटेलाइट शहरों में बारिश हो सकती है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अस्थिर ढहा हुआ सामान ज़मीन में और हलचल पैदा कर सकता है, जिससे बचाव टीमों को और खतरा हो सकता है। रविवार की जानलेवा ढहने की घटना ने बंटारगेबांग की फिर से जांच शुरू कर दी है, जो एक ज़रूरी लेकिन बहुत ज़्यादा भरा हुआ लैंडफिल है, जहाँ ग्रेटर जकार्ता का ज़्यादातर रोज़ाना का घरेलू कचरा आता है. इस साइट को कैपेसिटी के बारे में बार-बार चेतावनी मिली है, जिससे इंडोनेशिया के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव के लिए देश भर में कोशिशें शुरू हो गई हैं.

जनवरी में, फिलीपींस में एक लैंडफिल में कचरे और मलबे के गिरने से कम ऊंचाई वाली इमारतों में काम करने वाले लोग दब गए या फंस गए, जिससे कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, एक दर्जन लोग घायल हो गए और 30 से ज़्यादा लोग लापता हो गए. 2005 में, भारी बारिश के बाद 7 मीटर (23 फीट) का कचरा डंप गिरने से 31 लोग मारे गए और दर्जनों लोग लापता हो गए, जिससे लैंडस्लाइड हुआ और इंडोनेशिया के बांडुंग शहर के पास वेस्ट जावा के दो गांवों में 60 घर दब गए या उन्हें नुकसान पहुंचा. पिछले साल के आखिर में, सरकार ने बंटारगेबांग को साफ करने के लिए दो साल की डेडलाइन की घोषणा की, जिसका मकसद खुले में डंपिंग पर पुरानी ज़्यादा निर्भरता को कम करना है. यह पहल, लाइसेंसिंग को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए नए प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन के सपोर्ट में है, जिसमें कचरे को इलेक्ट्रिकल या थर्मल एनर्जी में बदलने की बात कही गई है.